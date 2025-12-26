معرفی هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی ری

به گزارش ایلنا از فرمانداری ویژه شهرستان ری، در ادامه فرآیندهای اجرایی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، نشست انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شهرستان ویژه ری به ریاست بیژن سلیمان پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در محل تالار خدمت ساختمان فرمانداری برگزار شد.

در انتهای این نشست و پس از رأی گیری از حاضرین، اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ری به شرح ذیل مشخص گردیدند.

در این جلسه افراد منتخب به شرح زیر اعلام شدند:

حسین سبزعلی با ۲۶ رأی

حسن عزیزوکیلی با ۲۳ رأی

حسین ذوالفقاری با ۲۲ رأی

محسن حسن پور با ۲۲ رأی

حسین ترکاشوند با ۲۰ رأی

محمود مولایی با ۱۹ رأی

امین رضایی با ۱۶ رأی

عباس صداقت شعار با ۱۶ رأی به عنوان عضو اصلی و آقایان:

اکبر نظیفی با ۱۴ رأی

حبیب اسماعیلی با ۱۳ رأی

فرهاد چگینی با ۱۱ رأی

محمدعلی محمدی با ۵ رأی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

