خبرگزاری کار ایران
۸ کشته در تصادفات هفته اخیر پایتخت

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از کشته شدن ۸ نفر در تصادفات هفته اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ اسماعیل احسانپور گفت: متاسفانه در هفته اخیر ۸ نفر از شهروندان در تصادفات پایتخت جان خود را از دست دادند که بیشتر انها موتورسوار بودند.

وی درباره جزئیات اولین تصادف افزود: روز یکشنبه ۳۰ آذر، دو موتورسوار در بزرگراه حکیم و خیابان شهرزیبا بر اثر برخورد با خودرو و به دلیل سرعت بالا، تغییر مسیر ناگهانی خودروها و نداشتن کلاه ایمنی، در دم جان باختند.

وی افزود: دوشنبه شب نیز واژگونی یک موتورسیکلت در بزرگراه شهید خرازی به دلیل تخطی از سرعت مجاز، منجر به مرگ یک جوان ۲۰ ساله شد.

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین بامداد دوم دی‌ماه، واژگونی موتورسیکلت دیگری در بزرگراه آزادگان، جان موتورسوار ۵۰ ساله‌ای را گرفت.

احسانپور ادامه داد: بامداد چهارشنبه سوم دی‌ماه، برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با گاردریل در بزرگراه شهید باکری به دلیل سرعت غیرمجاز، به مرگ راننده و سرنشین خودرو انجامید.

وی افزود: در حادثه‌ای دیگر، برخورد خودروی دنا با عابرپیاده در آزادراه تهران–کرج و همچنین تصادف پژو پارس با عابرپیاده در بزرگراه امام علی(ع) بر اثر ورود غیرمجاز به خط ویژه، دو فوتی دیگر برجای گذاشت.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: تردد غیرمجاز در خطوط ویژه و بی‌توجهی به سرعت مطمئنه، خطر تصادفات مرگبار را افزایش می‌دهد و پلیس با این تخلفات بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

