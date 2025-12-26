معاون آموزشی وزارت بهداشت در سفر به کرمان:
آینده پژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت یک ضرورت است
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اولین سفر دانشگاهی و استانی خود به استان کرمان در نشستی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بر ضرورت آیندهپژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، طاهره چنگیز در دیدار با روسای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حضور در این استان را الهامبخش و آموزنده توصیف کرد و گفت: پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت کرمان سرمایه خوبی است و جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه آموزش، یک روند سرمایهگذاری بلندمدت است، اظهار داشت: ثمرات کارهای ریشهای آموزش، برای کل کشور است. بذری که امروز کاشته میشود، میتواند آینده کشور را آباد کند.
چنگیز در ادامه به اولویتهای مشترک اشاره کرد و افزود: آیندهپژوهی یک ضرورت است و فکتشیتهای تولیدی باید پیگیری شوند.
وی درباره نقشه جامع علمی کشور نیز توضیح داد: این نقشه به ستاد علم و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده و قرار است با نظر وزارت بهداشت و ملاحظات لازم اجرایی شود.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصوبات هوشمندسازی در حوزه بهداشت و درمان،گفت: پروژهها عملاً شروع نشده و باید در قالب پروژههای پیشران دیده شوند.
وی قول پیگیری فوری دو طرح کلیدی کلینیک مجازی و مشاوره و همچنین آزمایشگاه مجازی را داد و گفت: در اولین فرصت پیگیری میکنیم. با ایجاد آزمایشگاه مجازی، دانشگاهها میتوانند تجهیزات را به رشتههایی اختصاص دهند که واقعاً به کار عملی نیاز دارند.
حقدوست، رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه نیز با اشاره به فعالیت هشت مرکز پژوهشی و از جمله مرکز جدید «مهاجرین افغانی»، بر توسعه کیفی این مراکز و انجام مأموریتهای ملی با وجود محدودیت منابع مالی تأکید کرد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین روز گذشته در نشست تخصصی معاونان آموزشی کلانمنطقه هشت آمایشی کشور که به میزبانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار شد، شرکت و پس از این نشست از زیرساختهای آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان بازدید کرد.
این نشست با هدف بررسی چالشهای نظام آموزش پزشکی و تدوین راهکارهای توسعه همکاریهای بیندانشگاهی در مرکز آموزشی درمانی فاطمهالزهرا (س) سیرجان برگزار شد و در پایان، تصمیم گرفته شد تا با تداوم این نشستهای نخبگانی، نقشه راهی عملیاتی برای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در جنوب شرق کشور تدوین شده و حرکت به سمت مرجعیت علمی با شتاب بیشتری ادامه یابد.