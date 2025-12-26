خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون آموزشی وزارت بهداشت در سفر به کرمان:

آینده‌ پژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت یک ضرورت است

آینده‌ پژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت یک ضرورت است
کد خبر : 1733069
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اولین سفر دانشگاهی و استانی خود به استان کرمان در نشستی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بر ضرورت آینده‌پژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا،  طاهره چنگیز در دیدار با روسای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حضور در این استان را الهام‌بخش و آموزنده توصیف کرد و گفت: پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت کرمان سرمایه خوبی است و جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه آموزش، یک روند سرمایه‌گذاری بلندمدت است، اظهار داشت: ثمرات کارهای ریشه‌ای آموزش، برای کل کشور است. بذری که امروز کاشته می‌شود، می‌تواند آینده کشور را آباد کند.

 چنگیز در ادامه به اولویت‌های مشترک اشاره کرد و افزود: آینده‌پژوهی یک ضرورت است و فکت‌شیت‌های تولیدی باید پیگیری شوند.

وی درباره نقشه جامع علمی کشور نیز توضیح داد: این نقشه به ستاد علم و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده و قرار است با نظر وزارت بهداشت و ملاحظات لازم اجرایی شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصوبات هوشمندسازی در حوزه بهداشت و درمان،گفت: پروژه‌ها عملاً شروع نشده و باید در قالب پروژه‌های پیشران دیده شوند.

وی قول پیگیری فوری دو طرح کلیدی کلینیک مجازی و مشاوره و همچنین آزمایشگاه مجازی را داد و گفت: در اولین فرصت پیگیری می‌کنیم. با ایجاد آزمایشگاه مجازی، دانشگاه‌ها می‌توانند تجهیزات را به رشته‌هایی اختصاص دهند که واقعاً به کار عملی نیاز دارند.

 حق‌دوست، رئیس پژوهشکده آینده‌ پژوهی در سلامت دانشگاه نیز با اشاره به فعالیت هشت مرکز پژوهشی و از جمله مرکز جدید «مهاجرین افغانی»، بر توسعه کیفی این مراکز و انجام مأموریت‌های ملی با وجود محدودیت منابع مالی تأکید کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین روز گذشته در نشست تخصصی معاونان آموزشی کلان‌منطقه هشت آمایشی کشور که به میزبانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار شد، شرکت و پس از این نشست از زیرساخت‌های آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان بازدید کرد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌های نظام آموزش پزشکی و تدوین راهکارهای توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی در مرکز آموزشی درمانی فاطمه‌الزهرا (س) سیرجان برگزار شد و در پایان، تصمیم گرفته شد تا با تداوم این نشست‌های نخبگانی، نقشه راهی عملیاتی برای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در جنوب شرق کشور تدوین شده و حرکت به سمت مرجعیت علمی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا