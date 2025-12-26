خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کامیون ۱۰ چرخ با راننده ۱۷ ساله متوقف شد

کامیون ۱۰ چرخ با راننده ۱۷ ساله متوقف شد
کد خبر : 1733051
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰ چرخ در محور اندیمشک به اهواز خبر داد.

به گزارش  ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۴۵ روز پنجشنبه، یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰ چرخ که در محور اندیمشک به اهواز در حال تردد بود، به علت نداشتن حفاظ ایمنی در قسمت بار توسط عوامل پلیس راه متوقف شد.

وی افزود: پس از توقف خودرو و انجام استعلام‌های لازم مشخص شد راننده این کامیون فاقد گواهینامه معتبر بوده و سن وی نیز حدوداً بین ۱۷ تا ۱۸ سال است که این موضوع تخلفی آشکار و بسیار حادثه‌ساز محسوب می‌شود.

سرهنگ خانپور تصریح کرد: در همین راستا، کامیون مذکور بلافاصله به پارکینگ منتقل و راننده فاقد گواهینامه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات پرخطر گفت: تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه فراجا در هفته جاری در استان خوزستان مستقر هستند و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز، به‌ویژه تخلفات مرتبط با ناایمنی وسایل نقلیه سنگین و رانندگان فاقد صلاحیت، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان خوزستان بر اساس آمارهای موجود، در آبان‌ماه سال جاری جزو استان‌های دارای افزایش تصادفات بوده و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا