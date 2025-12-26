معرفی هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی قرچک و ورامین
معتمدین هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرستانهای قرچک و ورامین معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از فرمانداری قرچک، فرماندار این شهرستان در مراسم معرفی معتمدین هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی گفت: ۳۰ نفر از معتمدین شهرستان پس از اخذ نظر هیات نظارت به این جلسه دعوت شدند، همه معتمدین دعوت شده از سرمایههای اجتماعی و بزرگان شهر به شمار میروند و میتوانند نقش مهمی در پیشبرد صحیح فرآیند انتخابات داشته باشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک، خاطرنشان کرد: اگر چه در نهایت تعدادی بهعنوان اعضای اصلی و علیالبدل انتخاب شدند، اما انتظار میرود همه معتمدین در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و در شأن مردم شهرستان قرچک همکاری لازم را داشته باشند.
در این جلسه افراد منتخب به شرح زیر اعلام شدند:
۱- حسین حسن لو با ۲۰ رأی
۲- فرهاد فراهانی با ۲۰ رأی
۳- عباس برکان با ۱۹ رأی
۴- علی همتی با ۱۷ رأی
۵- سیاوش محمودی با ۱۶ رأی
۶- یوسف مولائی با ۱۵ رأی
۷- فرزانه لرنی با ۱۳ رأی
۸- مهدی ضرغام با ۱۱ رأی
معرفی معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر ورامین
در مراسمی پس از طی فرآیند قانونی، ۸ نفر بهعنوان معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر ورامین به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.
۱- علی کنگرلو ۲۴ رای
۲- مسیب شیرکوند ۲۳ رای
۳- فرامرز تاجیک ۲۳ رای
۴- سید محسن غیاثی ۲۲ رای
۵- منیره لطیفی مهر ۲۲ رای
۶- آزمان کادری ۲۱ رای
۷- اکبر تاجیک راد ۱۸ رای
۸- حسین خاوری ۱۷ رای
اعضای علی_البدل نیز به شرح زیر معرفی شدند:
۱- احسان ثامنی راد ۱۲ رای
۲- سید جمال قاسمی ۱۲ رای
۳- مرتضی علیان نژاد ۷ رای
۴- محمد فریدی ۶ رای
۵- نیره بخشنده ۵ رای