معرفی هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی قرچک و ورامین

به گزارش ایلنا از فرمانداری قرچک، فرماندار این شهرستان در مراسم معرفی معتمدین هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی گفت: ۳۰ نفر از معتمدین شهرستان پس از اخذ نظر هیات نظارت به این جلسه دعوت شدند، همه معتمدین دعوت شده از سرمایه‌های اجتماعی و بزرگان شهر به‌ شمار می‌روند و می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد صحیح فرآیند انتخابات داشته باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک، خاطرنشان کرد: اگر چه در نهایت تعدادی به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند، اما انتظار می‌رود همه معتمدین در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و در شأن مردم شهرستان قرچک همکاری لازم را داشته باشند.

در این جلسه افراد منتخب به شرح زیر اعلام شدند:

۱- حسین حسن‌ لو با ۲۰ رأی

۲- فرهاد فراهانی با ۲۰ رأی

۳- عباس برکان با ۱۹ رأی

۴- علی همتی با ۱۷ رأی

۵- سیاوش محمودی با ۱۶ رأی

۶- یوسف مولائی با ۱۵ رأی

۷- فرزانه لرنی با ۱۳ رأی

۸- مهدی ضرغام با ۱۱ رأی

معرفی معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر ورامین

در مراسمی پس از طی فرآیند قانونی، ۸ نفر به‌عنوان معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر ورامین به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.

۱- علی کنگرلو ۲۴ رای

۲- مسیب شیرکوند ۲۳ رای

۳- فرامرز تاجیک ۲۳ رای

۴- سید محسن غیاثی ۲۲ رای

۵- منیره لطیفی مهر ۲۲ رای

۶- آزمان کادری ۲۱ رای

۷- اکبر تاجیک راد ۱۸ رای

۸- حسین خاوری ۱۷ رای

اعضای علی_البدل نیز به شرح زیر معرفی شدند:

۱- احسان ثامنی راد ۱۲ رای

۲- سید جمال قاسمی ۱۲ رای

۳- مرتضی علیان نژاد ۷ رای

۴- محمد فریدی ۶ رای

۵- نیره بخشنده ۵ رای

