۳۰ نماینده از تمام احزاب، معتمد هیات اجرایی انتخابات شوند

به گزارش ایلنا از فرمانداری پاکدشت، مهدی حیدری در جلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات ضمن قدردانی از همراهی هیات نظارت در اولین گام از فرایند انتخابات گفت: ریاست و اعضای هیات نظارت بر انتخابات در چند روز اخیر به صورت شبانه روزی در کنار هیات اجرایی بودند و توانستیم بدون هیچ مشکلی، مقدمات برگزاری جلسه دعوت از معتمدین و انتخاب هیات اجرایی شهرستان را فراهم آوریم و امیدواریم که این وفاق و همدلی که از آغاز فرایند انتخابات شکل گرفته تا پایان نیز تداوم یابد و مردم شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور در اردیبهشت ماه سال آینده باشند.

وی با اشاره به نقش ممتاز دستگاه قضا در برگزاری انتخابات افزود: خوشبختانه چتر حمایتگر دستگاه قضایی شهرستان نیز برای برگزاری انتخاباتی سالم در پاکدشت ایجاد شده و با این همدلی می توانیم در کنار هم، امانت داران خوبی برای مردم باشیم، چرا که وقتی مردم این فضای صمیمی و قانونمند را در بین مجریان و ناظران مشاهده کنند، اعتماد جامعه نیز به متولیان بیش از پیش شده و مشارکت واجدین شرایط افزایش پیدا می کند.

وی افزود: تدبیر ما برای این رویداد مهم اجتماعی و سرنوشت ساز، ایجاد زمینه برای ایفای نقش پررنگ مردم در برگزاری انتخابات است که در اولین گام توانستیم با انتخاب ۳۰ نفر از معتمدین که از اقشار مختلف جامعه و برخاسته از همه سلیقه های سیاسی هستند به این مهم عمل کنیم تا بتوانیم انتخابات را با نگاه ها و تفکرات مختلف سیاسی و تنوع حضور افراد برگزار نماییم و بتوان این دوره را متفاوت تر در کنار زیبایی حضور اقشار مختلف مردم در هیات اجرایی و در ادامه حضور همه سلیقه ها در عرصه ثبت نام و مشارکت بیشتر و دلسوزانه تر در انتخابات برگزار کرد.

فرماندار پاکدشت با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم و وزارت کشور در امر برگزاری انتخابات اظهار کرد: باید بیش از گذشته برای برگزاری صحیح انتخابات وقت بگذاریم و با مطالعه و تسلط کامل بر قوانین بتوانیم شروعی شایسته داشته باشیم، ما شایسته سالاری را باید در انتخاب افراد و همچنین حضور داوطلبان در نظر داشته باشیم و طوری عمل کنیم که کاندیداها شامل افراد مختلف با تنوع فکری و هر سلیقه ای باشند، متولیان امر نباید سلیقه ای عمل کنند و توجه به قانون در تایید صلاحیت ها باید مهمترین رویکرد مجریان و ناظران باشد.

حیدری افزود: امروز همگی وظیفه داریم تا به رهنمودهای مقام معظم رهبری در امور اجرایی و نظارت انتخابات عمل کنیم، هیات های اجرایی و نظارت مکمل هم برای تحقق امانت داری آرای مردم هستند و نباید اجازه دهیم افراد با سلیقه شخصی خودمان، رد یا تایید صلاحیت شوند، می بایست حفظ آبروی افراد ملاک عمل ما باشد، باید با اتحاد و وفاق همگی با تفکرات مختلف برای ایرانی آباد تلاش کنیم که در این بزنگاه حساس زمینه ایجاد نشاط جامعه، افزایش داوطلبان و حضور پرشور مردم در انتخابات ایجاد شود.

رئیس هیات اجرایی انتخابات پاکدشت گفت: هرچقدر ما در این شرایط حساس، درست عمل کنیم، مدیریت شهری و روستایی صحیحی در آینده شکل می گیرد، در بررسی هایی که در یکسال گذشته و در دیدارهای متعدد با مردم انجام داده ایم، مدیریت های شهری و روستایی می توانند با عملکرد درست به شصت تا هفتاد درصد مطالبات مردم پاسخ دهند.

حیدری ادامه داد: امروز شروع امیدوارکننده ای را با همدلی هیات اجرایی و نظارت و با در نظر گرفتن یک هدف که همان برگزاری انتخابات سالم و رضایتمندی مردم است شاهد بودیم و در این راستا قانون نقطه مشترک است که در چارچوب قانون هر کسی وظیفه خودش را انجام دهد، وظیفه ما اجرای انتخابات سالم است و هیات نظارت نیز بر اجرای قوانین نظارت دارد و هدف و شعار اصلی ما در این دوره انتخابات، تحقق شفافیت در گفتار و عمل است.

در اجرای ماده ۴۷ قانون انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات شهرستان پاکدشت به ریاست مهدی حیدری فرماندار و با حضور زیرک رئیس دادگستری پاکدشت، قمی معاون سیاسی فرمانداری، ریاست و اعضای هیات نظارت بر انتخابات، ندایی پور رئیس اداره ثبت احوال و سی نفر از معتمدین از اقشار مختلف مردم در محل بخشداری مرکزی برگزار شد.

در پایان پس از حصول اکثریت قانونی و اعلام رسمیت جلسه برای انتخاب ۸ نفر معتمدین اصلی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء با توزیع برگه های رأی، انتخابات برگزار و حجت الاسلام شیخ حسین اردستانی، رحمت اله جانمحمدی، اکبر کرمانشاهی، امیر کردبچه، تقی بنی مصطفی، اکبر کرمانی، رضا اصلانی و مجید جهان با رای مخفی معتمدین به عنوان اعضای اصلی و اکرم نادری، محمد علی عرب، مهدی باقری، رحمت اله فتحی و مریم غضنفری به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر در حوزه انتخابیه پاکدشت انتخاب شدند.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار می شود.

