آموزش همگانی اورژانس، یک مسئولیت اجتماعی است

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر عبادی معاون پرستاری وزیر بهداشت در هجدهمین کنگره ملی طب اورژانس و چهارمین کنگره بین‌المللی تازه‌های تروما، خدمت در حوزه سلامت را افتخاری بزرگ دانست و اظهار داشت: خدمت عالمانه به انسان‌ها مسیری است که در نهایت به رستگاری منتهی می‌شود و امید است تلاش‌های فعالان این حوزه مورد رضایت پروردگار قرار گیرد.

وی نخستین انتظار از کنگره‌ها و همایش‌های علمی را «اشتراک دانش» عنوان کرد و افزود: این دانش هم شامل یافته‌های آشکار حاصل از پژوهش‌های علمی و هم دانش پنهان ناشی از تجربه‌های عملی و بالینی همکاران است که چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای به اشتراک‌گذاری سخاوتمندانه آن‌ها فراهم می‌کند.

دکتر عبادی، ارتقای مهارت‌های عملی را دومین کارکرد مهم همایش‌های علمی برشمرد و گفت: کارگاه‌های آموزشی جانبی نقش مهمی در مهارت‌آموزی دارند و می‌توانند به بهبود عملکرد حرفه‌ای شرکت‌کنندگان منجر شوند.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت «نگرش» به‌عنوان بُعدی کمتر مورد توجه، تصریح کرد: انتظار می‌رود خروجی کنگره‌ها علاوه بر تبادل دانش و ارتقای مهارت، به شکل‌گیری نگرش‌های جدید برای اصلاح و بهبود فرایندها منجر شود؛ چرا که بسیاری از تحولات سازمانی در نظام سلامت، ریشه در حوادث و بحران‌ها داشته‌اند.

وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری اورژانس در کشور خاطرنشان کرد: تولد اورژانس کشور در دهه ۵۰ و پس از حادثه فرودگاه تهران رقم خورد و پس از آن، حوادثی مانند زلزله‌های دهه ۶۰، رودبار در سال ۶۹ و بم در سال ۸۳، زمینه‌ساز تحولات اساسی در مدیریت بحران و ارائه خدمات سلامت شدند.

دکتر عبادی افزود: این تحولات زمانی به ثمر نشست که سیاست‌گذاران، علاوه بر تربیت نیروی انسانی در قالب برنامه‌های علمی مدون، به اصلاح فرایندهای مدیریتی نیز توجه کردند. در بیش از دو دهه گذشته، توسعه اورژانس بیمارستانی و راه‌اندازی رشته پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و گسترش مراقبت‌های مبتنی بر شواهد داشته است.

وی با اشاره به سختی‌ها و چالش‌های موجود در حوزه اورژانس بیمارستانی گفت: علیرغم محدودیت‌ها و مرارت‌ها، تلاش همکاران موجب حفظ و توسعه خدمات اورژانسی شده و به‌ویژه در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی در کیفیت این خدمات رقم خورده است.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی نظام سلامت اظهار داشت: فاصله زمانی میان وقوع حادثه تا دریافت نخستین خدمت درمانی، بخشی مغفول‌مانده است؛ در حالی که در این بازه، اغلب مردم عادی نخستین مواجهه‌کنندگان با حادثه هستند. آموزش همگانی در حوزه اورژانس می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در نجات جان بیماران ایفا کند.

وی با اشاره به دستور وزیر بهداشت برای آموزش همگانی احیا و خدمات اورژانسی، تصریح کرد: این موضوع باید به‌صورت مستمر و فراگیر در سطح جامعه دنبال شود و محدود به وزارت بهداشت نباشد. نهادهایی مانند جمعیت هلال‌احمر، وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و بخش حمل‌ونقل عمومی نیز باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

دکتر عبادی در پایان، با اشاره به انسجام موجود میان اجزای مختلف حوزه سلامت و حضور استادان برجسته طب اورژانس و پرستاری در این کنگره، تأکید کرد: بازتعریف نقش‌ها، سازماندهی علمی و تقویت کار تیمی مبتنی بر شواهد، می‌تواند به ارتقای خدمات عالمانه، ارزشمند و خداپسندانه در نظام سلامت کشور منجر شود.

