شناسایی بیش از ۳هزار خودروی رهاشده در تهران
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی سه هزار و ۶۳۴ خودروی فرسوده و رهاشده در معابر پایتخت از ابتدای اجرای طرح ویژه جمعآوری این خودروها خبرداد و گفت: از این تعداد، یکهزار و ۶۳۲ دستگاه به پارکینگهای مجاز منتقل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور، سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی روز پنجشنبه با تشریح جزئیات اجرای طرح جمعآوری خودروهای فرسوده و رهاشده در سطح شهر تهران اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از بینظمی شهری و ساماندهی معابر از ۱۹ مهرماه آغاز شده و همچنان در حال اجراست.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، تاکنون سه هزار و ۶۳۴ خودروی رهاشده در سطح پایتخت شناسایی که از این تعداد، یکهزار و ۶۳۲ خودرو به پارکینگهای مجاز منتقل و ۲ هزار و ۲ دستگاه نیز پس از تماس پلیس با مالکان، توسط خودِ مالک از محل جابجا یا جمعآوری شده است.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به پیامدهای منفی رهاسازی خودروها در معابر عمومی خاطرنشان کرد: خودروهای رهاشده میتوانند موجب اختلال در جریان ترافیک شوند و در برخی نقاط نیز زمینهساز تهدیدات امنیتی باشند؛ از این رو مدیریت صحیح این موضوع تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.
سرهنگ بهرامآبادی ادامه داد: وجود خودروهای رهاشده در معابر شهری باعث ایجاد نقاط کور ترافیکی میشود که علاوه بر آسیب به نمای شهری، میتواند برای رانندگان و عابران پیاده خطرآفرین باشد. هر خودروی فرسوده یا بلااستفاده که در مسیرهای عمومی رها شود، عملاً به یک مانع فیزیکی تبدیل شده و احتمال بروز تصادفات را افزایش میدهد.
وی با تأکید بر اینکه رهاسازی خودروها صرفاً یک موضوع ترافیکی نیست، اظهار کرد: این مسئله یک چالش اجتماعی محسوب میشود و حل آن نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان است. همکاری مردم در شناسایی و گزارش خودروهای فرسوده و رهاشده، نقش مؤثری در ایجاد شهری ایمنتر، منظمتر و زیباتر دارد.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست که از رها کردن خودروهای فرسوده یا بلااستفاده در معابر عمومی خودداری کنند.
این مسئول یادآور شد: باقی گذاشتن این خودروها در سطح شهر، علاوه بر ایجاد بینظمی و مخدوش کردن چهره شهر، میتواند موجب اختلال در ترافیک و افزایش خطرات برای عابران و رانندگان شود؛ نگهداری صحیح خودرو و پارک آن در محلهای مجاز، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی معابر و حفظ زیبایی شهری است.