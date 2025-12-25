به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل نمایشگاه شهرآفتاب، عباس تقدسی نژاد روز چهارشنبه درباره جزییات برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: اکنون از حدود ۱۵ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی استفاده می‌شود و ۱۱۰ شرکت در این دوره حضور دارند، همچنین فضای فیزیکی نمایشگاه نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و تعداد شرکت‌کنندگان نزدیک به ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه از هیات‌های تجاری کشورهای همسایه برای حضور در نمایشگاه دعوت شده است، افزود: در این رویداد، محصولات جدیدی ارائه می‌شود که برخی از آنها برای نخستین‌بار معرفی شدند و در بعضی بخش‌ها نیز از هوش مصنوعی در امکانات و تجهیزات استفاده شده این موضوع باعث شده نمایشگاه برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان مرتبط و همچنین عموم مردم جذاب باشد و امکان بازدید و استفاده برای مردم نیز فراهم شده است.

مدیرعامل نمایشگاه‌ شهر آفتاب اظهار کرد: با وجود حضور شرکت‌های داخلی در نمایشگاه و رشد مناسب نسبت به سال گذشته اما در عمده تولیدات این صنعت، وابستگی‌هایی به تجهیزات و فناوری خارجی وجود دارد برخی تجهیزات خاص وارداتی است و بعضی تولیدکنندگان نیز در حال استفاده از تجهیزات خارجی در کنار تولید داخلی‌ هستند.

وی درباره تاثیر این نمایشگاه بر رشد صنعت شهربازی گفت: در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور متناسب با نیاز مردم، فضاهای تفریحی و شهربازی‌ها آن‌چنان که باید توسعه نیافته‌اند، در حالی که در کشورهای مدرن، برخی شهرها با شهربازی‌های خود شناخته می‌شوند این نمایشگاه با کنار هم قرار دادن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارائه ایده‌های جدید و تقویت روابط تجاری، می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. افزایش سالانه فضای فیزیکی نمایشگاه نیز نوید آن را می‌دهد که خروجی آن در شهرها به ایجاد شهربازی‌های بهتر و بیشتر منجر شود.

برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی صنعت تفریحات، سرگرمی و شهربازی ایران نیز گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تفریحات، سرگرمی و شهربازی ایران از سوم تا ششم دی‌ماه با حضور ۱۱۰ شرکت در حال برگزاری است و بیش از ۵۰۰ محصول مختلف در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

سعید رسا افزود: این صنعت امروز به توانمندی بالایی رسیده و توانسته بخش عمده‌ای از نیاز کشور را از طریق تولیدات داخلی تامین کند، صنعت تفریحات و شهربازی ایران سابقه صادرات محصولات و خدمات به بیش از ۳۰ کشور را دارد و حتی فعالان ایرانی در کشورهایی مانند ترکیه و عمان مالک و بهره‌بردار مراکز تفریحی هستند و خدمات فنی و مدیریتی نیز صادر می‌کنند.

وی گفت: اکنون حدود ۹۰ درصد محصولات موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود. شاید حدود ۱۰ درصد وابستگی به واردات محصول نهایی وجود داشته باشد و حدود ۳۰ درصد نیز شامل محصولاتی است که به‌صورت مونتاژ یا نیمه‌ساخته وارد کشور می‌شود همچنین حداقل ۱۰ شرکت دانش‌بنیان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت تفریحات، سرگرمی و شهربازی ایران حضور دارند.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تفریحات، سرگرمی و شهربازی ایران از سوم تا ششم دی‌ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب دایر است.

انتهای پیام/