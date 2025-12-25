توقیف ۱۵۹ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرز سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله قاچاق به عمق کشور آگاه شدند و بلافاصله با هوشیاری کامل به اجرای کمین و تشدید پوشش منطقه پرداختند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قاچاقچیان که قصد داشتند با ۱۷ دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را وارد کشور کنند، تصریح کرد: با هوشیاری مرزبانان از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

وی در ادامه افزود: در این عملیات‌ها ماموران توانستند ضمن توقیف ۱۷ دستگاه خودرو، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل: مقدار ۲ هزار و ۸۱۰ عدد لوازم آرایشی، ۹۸ قلم دارو، ۵۴۰ عدد لوازم و تجهیزات رایانه ای، ۴۳۸ عدد لوازم خرازی، ۶۸۰ کیلوگرم مواد دخانیاتی، ۱۹۰ عدد وسایل صیادی، ۱۱ هزار ۳۳۲ کیلوگرم روغن خوراکی، ۱۵ هزار و ۵۵۰ کیلوگرم آرد و مقدار ۱۲۸ هزار فرآورده نفتی را کشف کنند.

سردار «شجاعی» با اشاره به دستگیری ۱۱ قاچاقچی، بیان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۱۵۹ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال برآورد شده است.

به گزارش پلیس، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: سوداگران مرگ، قاچاقچیان و متجاوزین بدانند که مرزنشینان و مرزداران با وحدت و اعتقاد قلبی به حفظ حریم امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد خواهند کرد.

