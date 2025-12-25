درگیری مسلحانه و کشف مواد مخدر شیشه در مرز زابل
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۱۰ کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزداران غیور هنگ مرزی زابل طی یک عملیات مسلحانه در مرزهای شمال استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر، گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه تجاوز به حریم ایران اسلامی، مرزداران هنگ مرزی زابل با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، طی یک عملیات به سرنخهایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور دست یافتند و با برنامهریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان مشخص شد و مرزداران دلاور هنگ مرزی زابل در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با استقرار کمینهای هدفمند و اجرای طرح مهار، مناطق مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و موفق شدند، طی یک عملیات مقتدرانه محموله موادمخدر را کشف کنند.
سردار «شجاعی» بیان کرد: قاچاقچیان که قصد داشتند در فرصتی مناسب موادمخدر را وارد کشور کنند در این امر ناکام ماندند و با رها کردند محموله از محل متواری و مرزداران موفق شدند، طی این عملیات مسلحانه با سوداگران مرگ، مقدار ۱۱۸ کیلوگرم مواد مخدر شامل: ۱۰۵ شیشه و مقدار ۱۳ کیلوگرم از نوع تریاک را کشف کنند.
به گزارش پلیس، وی در پایان از همکاری خوب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مرزنشینان عزیز با مجموعه مرزبانی و نقش مؤثر آنان در برقراری امنیت پایدار و کنترل مرزهای سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.