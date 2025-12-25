درگیری مسلحانه و کشف مواد مخدر شیشه در مرز زابل

به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر، گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه تجاوز به حریم ایران اسلامی، مرزداران هنگ مرزی زابل با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، طی یک عملیات به سرنخ‌هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان مشخص شد و مرزداران دلاور هنگ مرزی زابل در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با استقرار کمین‌های هدفمند و اجرای طرح مهار، مناطق مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و موفق شدند، طی یک عملیات مقتدرانه محموله موادمخدر را کشف کنند.

سردار «شجاعی» بیان کرد: قاچاقچیان که قصد داشتند در فرصتی مناسب موادمخدر را وارد کشور کنند در این امر ناکام ماندند و با رها کردند محموله از محل متواری و مرزداران موفق شدند، طی این عملیات مسلحانه با سوداگران مرگ، مقدار ۱۱۸ کیلوگرم مواد مخدر شامل: ۱۰۵ شیشه و مقدار ۱۳ کیلوگرم از نوع تریاک را کشف کنند.

به گزارش پلیس، وی در پایان از همکاری خوب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مرزنشینان عزیز با مجموعه مرزبانی و نقش مؤثر آنان در برقراری امنیت پایدار و کنترل مرزهای سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.

