قتل زن ۳۷ساله به دست پسر و همسر سابق

به گزارش ایلنا، سرهنگ «امیر وهاب زاده» در تشریح این خبر گفت: به دنبال اعلام فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد زنی جوان، بلافاصله ماموران انتظامی و تیم‌های کارشناسی پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و جمع آوری ادله و شواهد، کارشناسان پلیس آگاهی دریافتند مقتول، زن ۳۷ساله‌ای بوده که به دلیل اختلاف خانوادگی، توسط پسر خود و با همدستی همسر سابقش به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات تخصصی موفق شدند متهمان قتل را شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، در کمتر از چند ساعت دستگیر کنند.

به گزارش پلیس، سرهنگ امیر وهاب زاده در پایان اظهار کرد: متهمان پس از اعتراف به جرم ارتکابی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اختلاف خانوادگی منجر به درگیری، مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

