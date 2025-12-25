خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قتل زن ۳۷ساله به دست پسر و همسر سابق

قتل زن ۳۷ساله به دست پسر و همسر سابق
کد خبر : 1732811
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتطامی بندرانزلی از کشف جسد زن ۳۷ساله و دستگیری عاملان قتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «امیر وهاب زاده» در تشریح این خبر گفت: به دنبال اعلام فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد زنی جوان، بلافاصله ماموران انتظامی و تیم‌های کارشناسی پلیس آگاهی در محل حاضر شدند. 

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و جمع آوری ادله و شواهد، کارشناسان پلیس آگاهی دریافتند مقتول، زن ۳۷ساله‌ای بوده که به دلیل اختلاف خانوادگی، توسط پسر خود و با همدستی همسر سابقش به قتل رسیده است. 

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات تخصصی موفق شدند متهمان قتل را شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، در کمتر از چند ساعت دستگیر کنند. 

به گزارش پلیس، سرهنگ امیر وهاب زاده در پایان اظهار کرد: متهمان پس از اعتراف به جرم ارتکابی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اختلاف خانوادگی منجر به درگیری، مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا