سرقت ۷۱۰ میلیارد تومانی ارز دیجیتال ناکام ماند

به گزارش ایلنا، سردار «حسن شجاعی نسب» در خصوص شناسایی و دستگیری این متهمان گفت: با اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع سرقت منزل در شهرستان بیرجند، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی با انجام اقدامات فنی و بهره‌گیری از اطلاعات پلیسی وهمچنین تحقیقات میدانی دریافتند ۵ نفر سارق با استفاده از پوشش کلاه و ماسک وارد منزل مالباخته شده و اقدام به سرقت کردند.

سردار شجاعی نسب بیان کرد: تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ضمن شناسایی متهمان، محل اختفای آن‌ها را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: سارقان در اظهارات خود عنوان کردند که با سرقت تلفن همراه مالباخته قصد جابجایی رمز ارزهای دیجیتال را به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان داشتند که در عملیات ضربتی ماموران، سارقان از این اقدام ناکام ماندند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه پلیس در بازرسی از محل اختفای سارقان، آلات و ادوات جرم کشف کردند، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش پلیس، سردار شجاعی نسب به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی، از بیان و درمیان گذاشتن اطلاعات مالی، دارایی‌های با ارزش، رمزها و اطلاعات شخصی خود نزد دیگران و افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را سریعا به پلیس اطلاع دهند.