۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در راه پایتخت

به گزارش ایلنا، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری دیزلی یوتانگ در بندر شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد که پس از ترخیص در خطوط پرتردد تندرو تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با تاکید بر تسریع و تداوم روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: ورود اتوبوس‌های دوکابین در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در خطوط پرتردد تندرو انجام شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در بندر شهید رجایی از کشتی تخلیه شده است، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها پس از ترخیص و انتقال به تهران در خطوط تندرو فعال خواهند شد. این اتوبوس‌های به روز با امکاناتی مناسب با هدف تسریع تردد تقدیم شهروندان تهرانی خواهد شد.

به گزارش شهر، وی تأکید کرد: پس از تکمیل فرآیندهای ترخیص و انتقال به تهران، این اتوبوس‌ها نقش مؤثری در بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا خواهند کرد.

