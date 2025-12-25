خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در راه پایتخت

۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در راه پایتخت
کد خبر : 1732754
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین به کشور در ادامه برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری دیزلی یوتانگ در بندر شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد که پس از ترخیص در خطوط پرتردد تندرو تهران به بهره‌برداری خواهد رسید. 

وی با تاکید بر تسریع و تداوم روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: ورود اتوبوس‌های دوکابین در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در خطوط پرتردد تندرو انجام شده است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در بندر شهید رجایی از کشتی تخلیه شده است، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها پس از ترخیص و انتقال به تهران در خطوط تندرو فعال خواهند شد. این اتوبوس‌های به روز با امکاناتی مناسب با هدف تسریع تردد تقدیم شهروندان تهرانی خواهد شد. 

به گزارش شهر، وی تأکید کرد: پس از تکمیل فرآیندهای ترخیص و انتقال به تهران، این اتوبوس‌ها نقش مؤثری در بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا