خبرگزاری کار ایران
آماده‌باش کامل تیم‌های هلال‌احمر در پی بارش‌های جوی در استان‌های شمالی

روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت در پی بارش برف و باران در استان‌های شمالی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی شمالی شدن جریانات جوی و وقوع بارش باران و برف در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی، تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در این مناطق در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. 

بر اساس این گزارش، امروز در مناطق یادشده بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی شده و فردا نیز بارش‌ها در غرب سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت. 

روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی کامل نیروها، از هموطنان درخواست کرد ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کرده و در صورت تردد، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، همچنین به شهروندان توصیه می‌شود از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

