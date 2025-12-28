هشدار درباره یاس و عصیان اجتماعی در نوجوانان تا گرایش به بزهکاری؛ ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش نمایان شده است

«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا اقدامات مجرمانه مانند سرقت در نوجوانان افزایش یافته است، به خبرنگار ایلنا گفت: در خصوص اینکه آمار سرقت از نظر سنی کاهش یافته است، باید به این نکته اشاره کرد که ناهنجاری‌های موجود در فضای مجازی، همچنان در حال افزایش هستند و این وضعیت، غیرقابل قبول است. افراد به‌ویژه نوجوانان به سرعت از الگوهای موجود در فضای مجازی استقبال می‌کنند و این ناهنجاری‌ها به الگوهای ضدهنجاری تبدیل می‌شوند.

نسل جدید دچار بی‌برنامگی و بی‌هویتی هستند

به گفته وی تجربه‌های جهانی نیز نشان داده است که نسل جدید، که به عنوان نسل زد شناخته می‌شود، دچار بی‌برنامگی و بی‌هویتی هستند و فرهنگ‌ها با چالشی جدی مواجه شده‌اند. در دنیای امروز، همه کشورها با این مسئله روبه‌رو هستند و ایران نیز از این مشکل مستثنی نیست. به همین دلیل، مهم‌ترین اقدام برای مقابله با این وضعیت، فرهنگ‌سازی و الگوسازی‌های مثبت است. همچنین، ایجاد برنامه‌های نشاط‌آور برای نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است تا اوقات فراغت آن‌ها به‌درستی پر شود.

باید برنامه‌ریزی مناسبی برای مقوله امید به آینده در نوجوانان انجام شود

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: بحث امید به آینده نوجوانان باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و برای آنان برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود. نوجوانان امروزی، اگر به درس، کار و خانواده اهمیت ندهند، به دلیل بمباران فضای مجازی و تبلیغاتی است که مدیران این فضا را ایجاد کرده‌اند. این فضا، سطح آرزوهای آنان را به طرز غیرواقعی بالا می‌برد، در حالی که توانایی‌های آن‌ها روز به روز کاهش می‌یابد.

نوجوانان به دنبال کسب درآمدهای بسیار بالا بدون تلاش و زحمت هستند

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه نتیجه این وضعیت، به بروز عصیانگری در جوانان منجر می‌شود، گفت: به این معنا که آن‌ها می‌خواهند از جامعه، خانواده، و همسایگان خود انتقام بگیرند، زیرا تصور می‌کنند این افراد شرایط را برای دستیابی به آرزوهایشان محدود کرده‌اند. همچنین، دنیای تبلیغاتی، نوجوانان را به سمتی می‌برد که خواهان تجربه هم‌زمان همه خوشی‌های دنیا هستند. آن‌ها به دنبال کسب درآمدهای بسیار بالا بدون تلاش و زحمت هستند که این خواسته می‌تواند منجر به ناامیدی و سرخوردگی شود.

قماربازی‌های اینترنتی به شدت رواج پیدا کرده است

جهانگیر اظهار کرد: به همین دلیل می‌بینیم که قماربازی‌های اینترنتی به شدت رواج پیدا کرده است، زیرا نوجوانان به دنبال رسیدن به آرزوهای تخیلی خود به‌طور ناگهانی هستند. اما این خواسته‌ها عملاً محقق نمی‌شود و همین موضوع آن‌ها را به سمت شرکت در این برنامه‌ها سوق می‌دهد. معمولاً این افراد موفق نمی‌شوند و با زنجیره‌ای از شکست‌ها مواجه می‌شوند؛ این زنجیره می‌تواند تاب‌آوری آن‌ها را کاهش داده و خشم‌های فروخفته‌ای را در آن‌ها ایجاد کند.

ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای پرورش توانمندی‌های نوجوانان

به گفته وی این وضعیت، به افزایش فعالیت‌های ناپسند مانند بازار اراذل و اوباش، خودزنی، دگرزنی و دیگر انواع شرارت‌ها منجر می‌شود. حتی ممکن است به سرقت و رفتارهای ضد اجتماعی نیز دامن بزند. این مسائل نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به توجه و اقدام برای ساماندهی وضعیت نوجوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای پرورش هویت و توانمندی‌های آن‌ها است.

کمبودهای جدی باعث می‌شود نوجوانان امید به بهبود وضعیت‌شان را از دست بدهند

معاون اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به اینکه سرقت بخشی از مشکلات کلان اقتصادی است که افراد را از انجام کارهای روزمره‌شان بازمی‌دارد، گفت: کمبودهای جدی در مسائل اساسی زندگی ممکن است باعث شوند که نوجوانان احساس کنند هیچ امیدی برای بهبود وضعیت‌شان ندارند. برای مثال، یک نوجوان بیکار که از خانواده‌ای ضعیف نشأت می‌گیرد، حتی ممکن است برای خرید یک موتورسیکلت یا دوچرخه هم با مشکلات مالی مواجه شود.

احساس یأس در نوجوانان و رفتن به سمت بزهکاری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: وقتی این نوجوانان نتوانند از کسی قرض بگیرند یا وام بگیرند و همچنین کسی در کنارشان نباشد که آن‌ها را راهنمایی کند، ممکن است احساس یأس کنند و در نتیجه دست به بزهکاری بزنند. این وضعیت نه تنها آن‌ها را به سمت بزهکاری می‌کشد، بلکه بر جامعه نیز تأثیر منفی می‌گذارد و نیاز به یافتن راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

