رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا:
اربعین یک انقلاب انسانساز و بسترساز تمدن نوین اسلامی است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در پنجمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «رهاورد پیادهروی اربعین حسینی» با تأکید بر نقش بیبدیل شهدا در شکلگیری و تداوم حماسه اربعین، این حرکت عظیم مردمی را «انقلابی جهانی، انسانساز و زمینهساز تمدن نوین اسلامی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس این مراسم امروز سوم دیماه با حضور فرماندهان، مسئولان، روحانیون، دانشجویان و خانوادههای معظم شهدا در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای فراجا، گفت: زیربنای حرکت اربعین را شهدا شکل دادند و اگر ایثار و جانفشانی آنان، بهویژه شهدای مدافع حرم و در رأس آنها شهید حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز اثری از امنیت و حیات کربلا باقی نمیماند.
وی با اشاره به تقارن این جشنواره با ایام ماه رجب، سالروز شهادت امام هادی(ع)، سالگرد عملیات کربلای چهار و نزدیک شدن به سالروز شهادت شهید سلیمانی، افزود: اربعین ادامه مسیر عاشورا و تبلور عملی شعار «یا کربلا، یا شهادت» است؛ مسیری که شهدای دفاع مقدس آغازگر آن بودند و شهدای مدافع حرم آن را به یک حماسه جهانی تبدیل کردند.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی، راهپیمایی اربعین را بزرگترین حماسه مردمی تاریخ بشر دانست و تصریح کرد: اربعین میدانی برای جهاد با نفس، مقابله با شیطان و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است؛ حرکتی که بدون تکلف، با اخلاص و ایثار مردم، دلها را به سوی خداوند پیوند میدهد و پیام اسلام ناب محمدی(ص) را به جهان مخابره میکند.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال صحیح حقیقت اربعین، خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم پیام اربعین جهانیتر شود، باید خاطرات، روایتها و آثار فرهنگی و هنری این حرکت عظیم مردمی بهدرستی ثبت و ماندگار شود و جشنوارههایی از این دست، نقش کلیدی در تحقق این هدف دارند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش جوانان، نیروهای مسلح و پلیس در آینده انقلاب اسلامی، اظهار داشت: فرهنگ عاشورا، اربعین و دفاع مقدس باید بهعنوان یک درس ماندگار در دانشگاهها و مراکز آموزشی نهادینه شود تا نسل آینده برای یاری امام عصر(عج) آماده باشد.
وی در پایان با دعوت از جوانان و هنرمندان برای ارائه ایدهها و طرحهای نو در حوزه اربعین، بر لزوم حرکت به سمت برگزاری جشنواره بینالمللی اربعین تأکید کرد و گفت: دنیا امروز تشنه اسلام محمدی است و اربعین ظرفیت شکلدهی تمدن نوین اسلامی را دارد.