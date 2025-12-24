۳۳ استاندارد شغلی ویژه افراد دارای معلولیت تصویب و ابلاغ شد

بررسی ملاحظات تخصصی مرتبط با استانداردهای آموزشی ویژه گروه‌های دارای معلولیت با توجه به نوع معلولیت، ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های هر یک از گروه‌ها، برنامه‌ریزی و هماهنگی دوسازمان و وحدت رویه کارگروه‌های استانی در تدوین و نیز نظارت بر فرایند و پیگیری تدوین استانداردهای شایستگی و استانداردهای ارزشیابی شغلی از اهم موضوعات مورد بحث در این کارگروه مشترک است.

در همین ارتباط، ۳۳ عنوان استاندارد در فاز اول به صورت مشترک تدوین و تصویب و کد استاندارد دریافت کردند، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تعداد عناوین استاندارد شایستگی شغلی به بیش از ۱۰۰ عنوان افزایش یابد.