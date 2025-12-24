خبرگزاری کار ایران
۳۳ استاندارد شغلی ویژه افراد دارای معلولیت تصویب و ابلاغ شد

در قالب همکاری مشترک سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۳۳ عنوان استاندارد شایستگی شغلی ویژه افراد دارای معلولیت، تدوین، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان بهزیستی، کارگروه مشترک تدوین استانداردهای شایستگی شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب برنامه‌های توانبخشی حرفه‌ای و اجرای بند ۵ نظام نامه آموزشی ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق معلولین، با حضور دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی و دفتر پژوهش و تدوین برنامه‌های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با هدف توسعه آموزش‌های استاندارد برای معلولین سخت اشتغال مبتنی بر رویکرد توانبخشی حرفه‌ای تشکیل شد.

بررسی ملاحظات تخصصی مرتبط با استانداردهای آموزشی ویژه گروه‌های دارای معلولیت با توجه به نوع معلولیت، ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های هر یک از گروه‌ها، برنامه‌ریزی و هماهنگی دوسازمان و وحدت رویه کارگروه‌های استانی در تدوین و نیز نظارت بر فرایند و پیگیری تدوین استانداردهای شایستگی و استانداردهای ارزشیابی شغلی از اهم موضوعات مورد بحث در این کارگروه مشترک است.

در همین ارتباط، ۳۳ عنوان استاندارد در فاز اول به صورت مشترک تدوین و تصویب و کد استاندارد دریافت کردند، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تعداد عناوین استاندارد شایستگی شغلی به بیش از ۱۰۰ عنوان افزایش یابد.

انتهای پیام/
