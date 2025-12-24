به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد بطحایی در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که روز چهارشنبه ۳ دی ماه در وزارت کشور برگزارشد، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در داده‌ها و شاخص‌هایی است که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند؛ اختلالی که نه‌تنها اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاران به‌درستی ترسیم نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود.

وی افزود: در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود و همین تناقض‌ها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: وقتی داده‌ها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاست‌گذاران نیز نمی‌توانند از این شاخص‌ها پیام درستی دریافت کنند و در نتیجه، تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر پایه داده‌های غیرقابل اتکا شکل می‌گیرد.

بطحایی با اشاره به تلاش‌های مشابه در سال‌های گذشته برای ساماندهی داده‌های اجتماعی گفت: این نیاز پیش از این نیز وجود داشته و تلاش‌هایی صورت گرفته، اما اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناکامی گذشته انجام نشود و موانع برطرف نشود، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاش‌های پیشین دچار شود.

وی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی و دسترسی متقابل دستگاه‌ها به داده‌ها دانست و تصریح کرد: امروز دستگاه‌های مختلف مطالعات، پیمایش‌ها و تحلیل‌های متعددی انجام می‌دهند، اما از فعالیت‌های یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.

معاون وزیر کشور افزود: اشتراک‌گذاری داده‌ها و نتایج پژوهش‌ها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری می‌کند و هم موجب افزایش دقت تحلیل‌ها می‌شود؛ اما این امر نیازمند ایجاد سامانه مشترک، اعتماد متقابل و تعریف سازوکار مشخص برای دسترسی به داده‌های محرمانه است.

بطحایی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن الزامات اجرایی این نظام گفت: تأمین منابع مالی پایدار، پیش‌بینی حمایت‌های پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه، از شروط اساسی تداوم و موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است.

وی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی، معتبر و عینی در سیاست‌گذاری اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در آینده نزدیک به دستاوردهای ملموس در زمینه انسجام‌بخشی و یکپارچگی داده‌های اجتماعی برسیم، ارائه گزارش این موفقیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی اجتماعی کشور ایفا کند.

