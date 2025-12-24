خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

تناقض‌ در آمارها موجب عدم اعتماد افکار عمومی به عدد و رقم‌های اعلامی شده است

تناقض‌ در آمارها موجب عدم اعتماد افکار عمومی به عدد و رقم‌های اعلامی شده است
کد خبر : 1732386
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود و همین تناقض‌ها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد بطحایی در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که روز چهارشنبه ۳ دی ماه در وزارت کشور  برگزارشد، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در داده‌ها و شاخص‌هایی است که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند؛ اختلالی که نه‌تنها اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاران به‌درستی ترسیم نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود.

وی افزود: در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود و همین تناقض‌ها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: وقتی داده‌ها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاست‌گذاران نیز نمی‌توانند از این شاخص‌ها پیام درستی دریافت کنند و در نتیجه، تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر پایه داده‌های غیرقابل اتکا شکل می‌گیرد.

بطحایی با اشاره به تلاش‌های مشابه در سال‌های گذشته برای ساماندهی داده‌های اجتماعی گفت: این نیاز پیش از این نیز وجود داشته و تلاش‌هایی صورت گرفته، اما اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناکامی گذشته انجام نشود و موانع برطرف نشود، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاش‌های پیشین دچار شود.

وی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی و دسترسی متقابل دستگاه‌ها به داده‌ها دانست و تصریح کرد: امروز دستگاه‌های مختلف مطالعات، پیمایش‌ها و تحلیل‌های متعددی انجام می‌دهند، اما از فعالیت‌های یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.

معاون وزیر کشور افزود: اشتراک‌گذاری داده‌ها و نتایج پژوهش‌ها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری می‌کند و هم موجب افزایش دقت تحلیل‌ها می‌شود؛ اما این امر نیازمند ایجاد سامانه مشترک، اعتماد متقابل و تعریف سازوکار مشخص برای دسترسی به داده‌های محرمانه است.

بطحایی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن الزامات اجرایی این نظام گفت: تأمین منابع مالی پایدار، پیش‌بینی حمایت‌های پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه، از شروط اساسی تداوم و موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است.

وی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی، معتبر و عینی در سیاست‌گذاری اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در آینده نزدیک به دستاوردهای ملموس در زمینه انسجام‌بخشی و یکپارچگی داده‌های اجتماعی برسیم، ارائه گزارش این موفقیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی اجتماعی کشور ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا