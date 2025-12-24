به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، این دیدار با هدف بررسی مستقیم مسائل و مشکلات کارکنان محیط زیست استان یزد برگزار شد. انصاری با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده، از وضعیت نگران‌کننده پست‌های سازمانی خالی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی بلاتصدی است و این رقم در حوزه محیط‌بانی به حدود ۶۰ درصد می‌رسد که فشار مضاعفی را بر نیروهای موجود تحمیل کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: مجوز جذب ۸۰۰ نیروی جدید اخذ شده است که این نیروها از طریق آزمون استخدامی در ۳۱ استان کشور به‌کارگیری خواهند شد. همچنین با توجه به بازنشستگی‌های پیش‌رو، پیگیر جذب سالانه نیرو هستیم تا بخش قابل‌توجهی از کمبودها جبران شود.

وی به اجرای طرح‌های پایش با همکاری اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه آلاینده‌ها اشاره کرد و افزود: استان یزد در اجرای ماده یک تبصره قانون هوای پاک و به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان محیط زیست در صنعت، از استان‌های پیشرو است که می‌تواند بخشی از کاستی‌های نیروی انسانی را جبران کند.

انصاری همچنین بر لزوم جذب محیط‌بانان بومی تأکید کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است که محیط‌بانان برخاسته از جوامع محلی، حفاظت مؤثرتر و پایدارتری از منابع طبیعی و زیست‌محیطی انجام می‌دهند.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نیروهای پیشکسوت، انتقال تجربه از بازنشستگان به کارکنان جوان را یکی از برنامه‌های کلیدی سازمان دانست و از پیگیری برای ادغام این تجربیات در دوره‌های آموزشی خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های غنی طبیعی و زیستگاهی استان یزد، نسبت به پیامدهای تداخلات انسانی و بارگذاری بیش از حد صنایع هشدار داد و گفت: بی‌توجهی به محیط زیست موجب بروز این مشکلات شده و کاهش آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

انصاری در پایان، به برنامه‌های آتی سازمان برای تقویت مدیریت و نظارت، از جمله تجهیز ایستگاه‌های سنجش و آزمایشگاهی، بهسازی ناوگان خودرویی محیط زیست و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و محیط‌بانان اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود با تلاش جمعی، جایگاه حفاظتی سازمان ارتقا یابد.