دستگیری آزارگر دختر ۱۷ ساله شهرستانی در میدان منیریه تهران
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که متهم به آزار و اذیت یک دختر ۱۷ساله است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در اواخر آذر ماه امسال دختری ۱۷ساله با هویت معلوم، با ارائه پروندهای از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد که در اوایل مردادماه سال جاری بهدلیل اختلافات خانوادگی از منزل پدری خود در شهرهای شمالی خارج شده و به تهران آمده است.
وی افزود: شاکیه مدت کوتاهی را در پارکها و پایانههای مسافربری سپری کرده و در فضای مجازی با فردی آشنا میشود که خود را مدیرعامل یک شرکت معرفی و با فریب، وی را به منزلی در شهرستانهای شرقی تهران منتقل میکند.
به گفته این مقام انتظامی، متهم در یکی از شبها با تهدید و اجبار اقدام به آزار شاکیه کرده و سپس وی را از منزل بیرون میکند.
سرهنگ نثاری با اشاره به اینکه متهم پس از وقوع جرم متواری شده بود، گفت: با دستور مقام قضایی و علیرغم طرح اولیه پرونده در حوزه شهرستان مورد نظر، رسیدگی مجدد بهمنظور تسهیل روند پیگیری و حمایت از شاکیه به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی ادامه داد: در جریان تحقیقات گسترده پلیسی، متهم با شگردهای اطلاعاتی و پلیسی در میدان منیریه تهران شناسایی و در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: بررسیها نشان داد هویت اصلی متهم فرزاد است که دارای سوابق متعدد سرقت منزل بوده و پیشتر نیز بارها توسط پلیس دستگیر شده است.
سرهنگ نثاری در پایان گفت: متهم در ابتدا منکر جرم بود که پس از مواجهه حضوری با شاکیه و ارائه مستندات، به بزه ارتکابی اعتراف و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.