خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری آزارگر دختر ۱۷ ساله شهرستانی در میدان منیریه تهران

دستگیری آزارگر دختر ۱۷ ساله شهرستانی در میدان منیریه تهران
کد خبر : 1732333
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که متهم به آزار و اذیت یک دختر ۱۷ساله است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در اواخر آذر ماه امسال دختری ۱۷ساله با هویت معلوم، با ارائه پرونده‌ای از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد که در اوایل مردادماه سال جاری به‌دلیل اختلافات خانوادگی از منزل پدری خود در شهرهای شمالی خارج شده و به تهران آمده است. 

وی افزود: شاکیه مدت کوتاهی را در پارک‌ها و پایانه‌های مسافربری سپری کرده و در فضای مجازی با فردی آشنا می‌شود که خود را مدیرعامل یک شرکت معرفی و با فریب، وی را به منزلی در شهرستانهای شرقی تهران منتقل می‌کند. 

به گفته این مقام انتظامی، متهم در یکی از شب‌ها با تهدید و اجبار اقدام به آزار شاکیه کرده و سپس وی را از منزل بیرون می‌کند. 

سرهنگ نثاری با اشاره به اینکه متهم پس از وقوع جرم متواری شده بود، گفت: با دستور مقام قضایی و علی‌رغم طرح اولیه پرونده در حوزه شهرستان مورد نظر، رسیدگی مجدد به‌منظور تسهیل روند پیگیری و حمایت از شاکیه به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد. 

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات گسترده پلیسی، متهم با شگردهای اطلاعاتی و پلیسی در میدان منیریه تهران شناسایی و در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. 

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد هویت اصلی متهم فرزاد است که دارای سوابق متعدد سرقت منزل بوده و پیش‌تر نیز بارها توسط پلیس دستگیر شده است. 

سرهنگ نثاری در پایان گفت: متهم در ابتدا منکر جرم بود که پس از مواجهه حضوری با شاکیه و ارائه مستندات، به بزه ارتکابی اعتراف و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا