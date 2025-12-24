خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس مدارس غیردولتی خبر داد:

آغاز فرایند آموزش هوش مصنوعی برای ۴۰ هزار معلم و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز

آغاز فرایند آموزش هوش مصنوعی برای ۴۰ هزار معلم و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز
کد خبر : 1732219
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از آغاز فاز اول آموزش هوش مصنوعی برای ۴۰ هزار معلم و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز مدارس غیردولتی از هشتم دی‌ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا،  احمد محمودزاده؛ رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نشستی با موضوع هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آموزش، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نهادینه‌سازی آموزش و استفاده از هوش مصنوعی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد. 

وی با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر هوشمندسازی مدارس، اظهار کرد: گرچه در گذشته غفلت‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما شرایط دوران کرونا، اگرچه با آسیب‌های متعدد همراه بود، موجب شد تا فناوری‌های دیجیتال و ابزارهای هوشمند، جایگاه خود را در فرآیند آموزش و تولید محتوا بیابند، امروز استفاده از این ابزارها در کلاس‌های درس کشورهای پیشرو، یک امر کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است و لذا در کشور عزیزمان ایران هم باید این حرکت آغاز شده شتاب بیشتری به خود بگیرد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ورود هر فناوری جدیدی نیازمند توجه همزمان به فرصت‌ها و آسیب‌های احتمالی آن است، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی مدبرانه، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شگرف هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت آموزش، از آسیب‌های آن پیشگیری کنیم و با آگاهی کامل در این زمینه حرکت کنیم. 

وی یکی از محورهای کلیدی را آموزش و توانمندسازی معلمان در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در کلاس درس دانست و افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان در حوزه فناوری‌های نوین، نه تنها یک نیاز آموزشی، بلکه ضرورتی برای تأمین بستر اقتصاد دانش‌بنیان و فناورمحور آینده کشور است. 

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از افتتاحیه رسمی «پروژه آموزش هوش مصنوعی» در هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه خرد بینا، از روز هشتم دی‌ماه آغاز خواهد شد و در گام اول، ۴۰ هزار معلم و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز، آموزش‌های خود را در این زمینه، آغاز خواهند کرد. 

وی ادامه داد: برنامه افتتاحیه آموزش هوش مصنوعی به شکل آنلاین برای دویست و هشتاد هزار معلم، موسس و همکاران مدارس غیر دولتی در سراسر کشور پخش خواهد شد. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این طرح گام مهمی در مسیر تحول دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوظهور در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تلقی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا