معاون عمرانی فرمانداری تهران خبر داد:

تدوین چارچوب همکاری صنوف با ستاد مدیریت بحران کلان‌شهر تهران

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف در مدیریت شرایط اضطراری، گفت: آمادگی، پیشگیری و ایجاد چارچوب منسجم همکاری با اتحادیه‌های صنفی، مهم‌ترین راهبرد تهران برای مواجهه مؤثر با بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت است.

به گزارش ایلنا، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، در جلسه کارگروه پشتیبانی و مدیریت منابع ستاد مدیریت بحران کلان‌شهر تهران که با حضور نمایندگان اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه‌های صنفی و مدیران حوزه مدیریت بحران برگزار شد، با اشاره به اهمیت آمادگی پیش‌دستانه در برابر بحران‌ها اظهار کرد: هیچ‌کس خواهان وقوع بحران نیست، اما واقعیت این است که مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت می‌توانند در هر لحظه رخ دهند و تنها راه کاهش خسارات، آمادگی و سازماندهی پیشینی ظرفیت‌هاست. 

وی با تبیین جایگاه حقوقی ستاد مدیریت بحران کلان‌شهر تهران افزود: بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، ستاد مدیریت بحران تهران به دلیل شرایط خاص این کلان‌شهر، به‌طور مستقیم با ریاست وزیر محترم کشور فعالیت می‌کند و این موضوع، تهران را از سایر شهرها و استان‌ها متمایز می‌سازد. 

بشیری با اشاره به ساختار ملی مدیریت بحران تصریح کرد: در سطح ملی، ۱۶ کارگروه تخصصی برای مدیریت بحران تشکیل شده که هر یک مسئولیت مشخصی دارند و کارگروه پشتیبانی و مدیریت منابع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این کارگروه‌ها، نقش محوری در تأمین لجستیک، تجهیزات، کالاها و خدمات در شرایط اضطراری ایفا می‌کند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر اینکه مدیریت بحران بدون پشتیبانی لجستیکی کارآمد ممکن نیست، گفت: در شرایط بحرانی، علاوه بر دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح، ظرفیت عظیم اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد؛ ظرفیتی که در گذشته نیز به‌صورت موردی و غیرسازمان‌یافته مورد استفاده قرار گرفت. 

وی افزود: هدف ما این است که این همکاری‌ها از حالت فردی و مقطعی خارج شده و در قالب یک چارچوب مشخص، نظام‌مند و از پیش‌توافق‌شده تعریف شود تا در زمان بحران، بدون سردرگمی و اتلاف وقت، اقدامات لازم انجام گیرد. 

بشیری با اشاره به تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مدیریت بحران و اتحادیه‌های صنفی اظهار کرد: در دبیرخانه کارگروه پشتیبانی و مدیریت منابع، پیش‌نویس یک تفاهم‌نامه همکاری تهیه شده که به‌صورت پیشنهادی در اختیار نمایندگان اصناف قرار می‌گیرد تا پس از بررسی کارشناسی، اصلاح و تکمیل شود. 

وی تأکید کرد: این تفاهم‌نامه الزام‌آور به معنای حقوقی و قضایی نیست، بلکه مبتنی بر همکاری داوطلبانه، مسئولیت اجتماعی و مشارکت مؤثر اصناف در شرایط بحران طراحی شده است. 

بشیری در ادامه، برخی از اتحادیه‌های صنفی دارای نقش کلیدی در پشتیبانی را برشمرد و افزود: اتحادیه‌های مرتبط با تأمین مواد غذایی، نانوایی‌ها، خواربارفروشان، سوپرمارکت‌ها، اصناف حوزه حمل‌ونقل، تعمیرکاران خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، فروشندگان تجهیزات پزشکی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت و مواد پروتئینی، تجهیزات صنعتی و کشاورزی و خدمات لجستیکی، از جمله ظرفیت‌های مهمی هستند که باید به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته در برنامه‌های مدیریت بحران دیده شوند. 

وی خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی نظرات اتحادیه‌ها درباره پیش‌نویس تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی لازم برای امضای تفاهم‌نامه‌ها و حتی برگزاری نشست‌های میدانی در محل اتحادیه‌ها انجام خواهد شد تا این همکاری به‌صورت عملیاتی و مؤثر شکل بگیرد. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، بشیری در پایان با قدردانی از همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و رؤسای اتحادیه‌های صنفی، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد این ارتباط دوسویه و ساختارمند، بتوانیم در صورت بروز بحران، با انسجام، سرعت عمل و کمترین آسیب، از ظرفیت‌های مردمی و صنفی در کنار دستگاه‌های حاکمیتی استفاده کنیم.

