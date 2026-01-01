به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن سکته مغزی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت هشدار داد که تغییر نرخ ارز داروها، قطع نظر از ضرورت و میزان حیاتی بودن آن‌ها، باعث افزایش چند برابری قیمت تجهیزات لازم برای درمان سکته مغزی حاد من جمله ترومبکتومی شده است. این افزایش گاه ۸ تا ۱۰ برابر نرخ‌های پیشین است. این موضوع، درمان نوپای سکته مغزی در کشور را در همین آغاز ناکام گذاشته بر مشکلات متعدد پیش پای آن خواهد افزود.

بابک زمانی، رئیس انجمن سکته مغزی ایران، در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: سکته مغزی و درمان آن در ایران با مشکلات فراوانی مواجه است. تلاش ما برای استقرار درمان سکته مغزی، نه تنها در ادامه بلکه در مراحل ابتدایی است. متأسفانه، بسیاری از مناطق کشور هنوز تحت پوشش درمان سکته مغزی قرار نگرفته‌اند. ما در حال اطلاع‌رسانی عمومی و هماهنگی بین پزشکان و پرسنل اورژانس در شهرهای مختلف هستیم. این موضوع به خصوص برای شهرهایی غیر از تهران، چالش‌های زیادی را به همراه دارد.

به گفته زمانی، یکی از مشکلات اصلی، نیاز به پزشکانی است که باید به طور ۲۴ساعته در بیمارستان حاضر باشند و برای این کار، باید حقوق کافی دریافت کنند که متأسفانه چنین شرایطی وجود ندارد. حتی حقوق متخصصین مغز و اعصاب در شهرستان‌ها برای تأمین زندگی عادی نیز کافی نیست، چه برسد به اینکه بتوانند به طور مداوم در بیمارستان حضور داشته باشند. همچنین، واحدهای تخصصی سکته مغزی در بیمارستان‌ها هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده‌اند.

وی در ادامه یادآور شد: بسیاری از بیمارستان‌ها فاقد واحدهای مغزی هستند و تجهیزات لازم برای درمان سکته مغزی نیز به طور کامل فراهم نیست. داروهایی که برای تزریق در درمان سکته مغزی استفاده می‌شوند، چند سالی است که در دسترس قرار گرفته‌اند. اما اکثر بیمارانی که دچار سکته مغزی می‌شوند، نیازمند ترومبکتومی، یعنی خارج کردن لخته از مغز هستند. این پروسه نیازمند ابزارهایی است که قیمت آن‌ها در حال حاضر بسیار بالا رفته و بین ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران تصریح کرد: اگر قرار باشد قیمت‌ها واقعی شوند، باید استثنائاتی وجود داشته باشد تا مردم و پزشکان دچار آسیب نشوند. در حال حاضر، تلاش‌هایی صورت گرفته تا تعداد ترومبکتومی‌ها در ماه افزایش یابد، اما این مسأله به خاطر هزینه‌های بالا ممکن است به زودی متوقف شود. همچنین، درمان سکته مغزی تنها در ساعات اولیه امکان‌پذیر است و پس از آن، تأثیر درمان به شدت کاهش می‌یابد، به طوری که تا سه ساعت بعد از سکته، می‌توان برای درمان اقدام کرد.

زمانی با بیان اینکه مواردی که در مورد درمان سکته مغزی مطرح می‌شود، پیچیده و چالش‌برانگیز است، گفت: تأمین مالی برای خرید تجهیزات و دستگاه‌های لازم، کار آسانی نیست و نیاز به همکاری فوری و هماهنگی بین متخصصان و مراکز درمانی دارد. در شرایط اضطراری، کل فرایند باید در حداکثر سه تا چهار ساعت انجام شود، زیرا تأثیر درمان در ساعت اول بسیار بیشتر از ساعت سوم است.

وی در پایان تاکید کرد: انجمن سکته مغزی و معاونت درمان وزارت بهداشت تمام تلاش خود را برای مستقر کردن این خدمات به کار می‌برند، اما با مشکلات زیادی روبرو هستند. افزایش ناگهانی قیمت‌ها تنها وضعیت را دشوارتر می‌کند و ممکن است تلاش‌ها را متوقف کند. ما به عنوان پزشکان و انجمن حمایت از بیماران نمی‌توانیم در مورد سیاست‌های اقتصادی تصمیم بگیریم، بلکه تنها خواسته ما این است که حداقل شرایط برای درمان سکته مغزی بدتر نشود.

