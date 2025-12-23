معاون فرماندار تهران تاکید کرد:
لزوم تأمین تجهیزات پشتیبان برای نانواییهای تهران در شرایط بحران
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری تهران در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان، با تأکید بر الزامات پدافند غیرعامل، گفت: تجهیز نانواییهای پایتخت به موتور برق و سوخت جایگزین برای تضمین تداوم پخت نان در شرایط بحرانی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین مطلبینژاد معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری تهران، در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساختهای تأمین نان در شرایط خاص، اظهار داشت: موضوع دوگانهسوز شدن نانواییها و تجهیز آنها به موتور برق از سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته و پس از تحولات اخیر و تأکید وزارت کشور در قالب الزامات پدافند غیرعامل، با جدیت بیشتری پیگیری شده است.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری تهران با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره ایمنی نصب تجهیزات، گفت: ایمنی موضوعی بسیار مهم است و به همین منظور بررسیهای لازم با حضور کارشناسان آتشنشانی انجام شد و مقرر گردید اجرای این طرح بهصورت مرحلهای و آزمایشی در چند واحد نانوایی آغاز و بلافاصله پس از رفع نواقص احتمالی، در سطح گسترده اجرا گردد.
مطلبینژاد تأکید کرد: نان قوت غالب مردم است و تأمین پایدار آن، بهویژه در کلانشهری مانند تهران، از خطوط قرمز مدیریت شهرستان محسوب میشود؛ بهگونهای که حتی در صورت بروز قطعی برق یا محدودیت گاز، هیچ دستگاهی نمیتواند توقف پخت و عرضه نان را بپذیرد.
وی ادامه داد: فرمانداری تهران در دورههای مختلف تلاش کرده با رفع موانع لجستیکی، حملونقل و توزیع آرد، تداوم عرضه نان را تضمین کند و امروز نیز با همکاری شرکت غله، اتحادیههای صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مرتبط، این مسیر با جدیت دنبال میشود.
معاون فرماندار تهران با بیان اینکه استفاده از موتور برق یا کپسول گاز بهعنوان راهکار دائمی مدنظر نیست، خاطرنشان کرد: امیدواریم هیچگاه به بهرهبرداری از این تجهیزات نیاز نشود، اما نمیتوان الزامات پدافند غیرعامل و ضرورت آمادگی برای شرایط پیشبینینشده را نادیده گرفت.
وی در پایان از در نظر گرفتن مشوقهایی برای نانوایان خبر داد و گفت: تخصیص سهمیههای تشویقی آرد منوط به رعایت الزامات ایمنی و تجهیز واحدهای نانوایی به امکانات پشتیبان شده است که این موضوع، بیانگر اهمیت بالای تأمین پایدار نان برای مدیریت شهرستان تهران است.
گفتنی است در این نشست، رعایت الزامات ایمنی و استانداردسازی واحدهای خبازی به سوخت دوم، ساماندهی وضعیت بهداشت نانوایی ها و تأمین نان سالم و بهداشتی برای مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت.