خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

شیوع ویروس آنفلونزای نوع جدید تا اردیبهشت ماه آینده ادامه دارد

شیوع ویروس آنفلونزای نوع جدید تا اردیبهشت ماه آینده ادامه دارد
کد خبر : 1731869
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تجربه ما نشان می‌دهد که روند شیوع ویروس آنفلونزا در کشور معمولاً تا حدود اردیبهشت آینده ادامه دارد. هرچند امسال وضعیت جوی نامشخص است، اما به طور معمول این زمان به طول می‌انجامد.

«مینو محرز» عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماری‌های عفونی به خبرنگار ایلنا گفت: معمولاً هر ده سال یک بار، یک ویروس جدید آنفولانزا به صورت جهان‌گیر منتشر می‌شود و تمام نقاط جهان را در بر می‌گیرد. سپس، سال بعد، این ویروس در سری واکسن‌ها قرار می‌گیرد و به این ترتیب، هر ده سال یک‌بار، این چرخه تکرار می‌شود. در این دوره، کووید-۱۹ نیز به مدت سه تا چهار سال مردم را درگیر کرده بود.

وی افزود: اکنون نوع جدیدی از ویروس آمده که به نوع «ای» معروف است و بیماری آن شدیدتر است. همچنین، کشورهای ثروتمندتر مانند استرالیا که ویروس از آنجا شروع شد، با وجود سطح بالای واکسیناسیون، همچنان بسیاری از مردم درگیر شده‌اند. واکسن به‌طور نسبی پیشگیری می‌کند، اما نه به‌طور کامل، زیرا این نوع ویروس در واکسن به صورت زنده نیست. خوشبختانه، درمان‌هایی وجود دارد که در صورت شروع درمان، اغلب می‌تواند کمک کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: اما گاهی اوقات، مشابه کووید، نوع جدیدی ویروس آنفلونزا که اپیدمی شده می‌تواند ریه‌ها را کاملاً سفید کند و بیمار را از بین ببرد. این مسئله به سرعت انتشار ویروس در جامعه بستگی دارد تا افراد را مبتلا کند و سپس چرخه تمام شود. تجربه ما نشان می‌دهد که این روند معمولاً تا حدود اردیبهشت ادامه دارد. هرچند امسال وضعیت جوی نامشخص است، اما به طور معمول این زمان به طول می‌انجامد.

محرز با بیان اینکه اگر کسی واکسن نزده و فکر کند که زمان آن گذشته، باید گفت که تجربه ما نشان می‌دهد که گاهی این آنفولانزا تا اردیبهشت نیز ادامه دارد. سپس تعداد زیادی از افراد مبتلا می‌شوند و پس از آن شیوع کاهش می‌یابد. در حال حاضر، این ویروس تقریباً در تمامی نقاط دنیا شایع شده است؛ به‌ویژه در اروپا، مانند آلمان که آمار ابتلا بسیار بالاست. ما در کشور خود از پیک اولیه عبور کرده‌ایم، اما هنوز در حال تجربه موج‌های جدید هستیم، به‌خصوص که این بیماری در مدارس و بین کودکان بیشتر دیده می‌شود. مدتی بود که هر بیماری با هر علتی ممکن بود مبتلا به آنفولانزا شود. اکنون وضعیت کمی تغییر کرده است.

وی در خصوص شیوع ویروس کووید در کشور نیز گفت: شدت کرونا نسبت به قبل کاهش یافته است. امسال، بیمارانی که به کووید مبتلا می‌شوند معمولاً علائم خفیفی مشابه سرماخوردگی دارند و فقط تست نشان می‌دهد که مبتلا به کرونا هستند. در حالی که این افراد سریع‌تر بهبود می‌یابند، دیگر شدت و سختی قبلی وجود ندارد و این ویروس به شکل یک ویروس معمولی درآمده که نگران‌کننده نیست.

 محرز در پایان گفت: با این حال، با جهش‌های اخیر، نوع دلتای آن هنوز خطرناک‌تر است. لازم است که مردم مراقب باشند و اقدامات بهداشتی را رعایت کنند؛ مانند زدن ماسک و شستن دست‌ها. این اقدامات باید قبل از ظهور علائم بیماری‌ها و به ویژه ویروس‌های فصل زمستان انجام شود. همچنین، رعایت آداب سرفه و عطسه بسیار مهم است. آمار دقیق آنفولانزا امسال در دسترس نیست، اما مرگ‌ومیر ناشی از آن نسبت به سال‌های گذشته بالاتر بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا