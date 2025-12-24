شیوع ویروس آنفلونزای نوع جدید تا اردیبهشت ماه آینده ادامه دارد

«مینو محرز» عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماری‌های عفونی به خبرنگار ایلنا گفت: معمولاً هر ده سال یک بار، یک ویروس جدید آنفولانزا به صورت جهان‌گیر منتشر می‌شود و تمام نقاط جهان را در بر می‌گیرد. سپس، سال بعد، این ویروس در سری واکسن‌ها قرار می‌گیرد و به این ترتیب، هر ده سال یک‌بار، این چرخه تکرار می‌شود. در این دوره، کووید-۱۹ نیز به مدت سه تا چهار سال مردم را درگیر کرده بود.

وی افزود: اکنون نوع جدیدی از ویروس آمده که به نوع «ای» معروف است و بیماری آن شدیدتر است. همچنین، کشورهای ثروتمندتر مانند استرالیا که ویروس از آنجا شروع شد، با وجود سطح بالای واکسیناسیون، همچنان بسیاری از مردم درگیر شده‌اند. واکسن به‌طور نسبی پیشگیری می‌کند، اما نه به‌طور کامل، زیرا این نوع ویروس در واکسن به صورت زنده نیست. خوشبختانه، درمان‌هایی وجود دارد که در صورت شروع درمان، اغلب می‌تواند کمک کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: اما گاهی اوقات، مشابه کووید، نوع جدیدی ویروس آنفلونزا که اپیدمی شده می‌تواند ریه‌ها را کاملاً سفید کند و بیمار را از بین ببرد. این مسئله به سرعت انتشار ویروس در جامعه بستگی دارد تا افراد را مبتلا کند و سپس چرخه تمام شود. تجربه ما نشان می‌دهد که این روند معمولاً تا حدود اردیبهشت ادامه دارد. هرچند امسال وضعیت جوی نامشخص است، اما به طور معمول این زمان به طول می‌انجامد.

محرز با بیان اینکه اگر کسی واکسن نزده و فکر کند که زمان آن گذشته، باید گفت که تجربه ما نشان می‌دهد که گاهی این آنفولانزا تا اردیبهشت نیز ادامه دارد. سپس تعداد زیادی از افراد مبتلا می‌شوند و پس از آن شیوع کاهش می‌یابد. در حال حاضر، این ویروس تقریباً در تمامی نقاط دنیا شایع شده است؛ به‌ویژه در اروپا، مانند آلمان که آمار ابتلا بسیار بالاست. ما در کشور خود از پیک اولیه عبور کرده‌ایم، اما هنوز در حال تجربه موج‌های جدید هستیم، به‌خصوص که این بیماری در مدارس و بین کودکان بیشتر دیده می‌شود. مدتی بود که هر بیماری با هر علتی ممکن بود مبتلا به آنفولانزا شود. اکنون وضعیت کمی تغییر کرده است.

وی در خصوص شیوع ویروس کووید در کشور نیز گفت: شدت کرونا نسبت به قبل کاهش یافته است. امسال، بیمارانی که به کووید مبتلا می‌شوند معمولاً علائم خفیفی مشابه سرماخوردگی دارند و فقط تست نشان می‌دهد که مبتلا به کرونا هستند. در حالی که این افراد سریع‌تر بهبود می‌یابند، دیگر شدت و سختی قبلی وجود ندارد و این ویروس به شکل یک ویروس معمولی درآمده که نگران‌کننده نیست.

محرز در پایان گفت: با این حال، با جهش‌های اخیر، نوع دلتای آن هنوز خطرناک‌تر است. لازم است که مردم مراقب باشند و اقدامات بهداشتی را رعایت کنند؛ مانند زدن ماسک و شستن دست‌ها. این اقدامات باید قبل از ظهور علائم بیماری‌ها و به ویژه ویروس‌های فصل زمستان انجام شود. همچنین، رعایت آداب سرفه و عطسه بسیار مهم است. آمار دقیق آنفولانزا امسال در دسترس نیست، اما مرگ‌ومیر ناشی از آن نسبت به سال‌های گذشته بالاتر بوده است.

