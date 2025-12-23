خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

در صورت شیوع گسترده آنفولانزا میان دانش‌آموزان، مدیران می‌توانند مدارس را تعطیل کنند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مورد تعطیلی مدارس تهران به علت شیوع آنفولانزا عنوان کرد: اگر وزارت بهداشت این شیوع را تأیید کند و هشدار دهد، در کمیته‌ی اضطرار که در سطح استانداری تشکیل می‌شود، می‌توان در مورد آن تصمیم گرفت و به صورت استانی وارد عمل شد، اما تا قبل از هشدار وزارت بهداشت، اختیار تصمیم‌گیری در مورد این مسئله را به مدارس داده‌ایم.

«مجید پارسا» مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که میزان شیوع آنفولانزا در مدارس تهران چه قدر است و در صورت شیوع بیشتر احتمال تعطیلی مدارس وجود دارد؟ گفت: اگر وزارت بهداشت آمار دقیقی از این موضوع به ما دهد یا در صورتی که شورای مدرسه با توجه به تفویض اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه به آن‌ها، با بررسی شرایط، به این نتیجه برسند که شیوع بیماری در مدرسه زیاد است، مدیر و شورای مدرسه می‌توانند با مصوبه خود، اقدام به تعطیلی کنند.

وی افزود: اما به صورت کلی، اگر وزارت بهداشت این شیوع را تأیید کند و هشدار دهد، در کمیته‌ی اضطرار که در سطح استانداری تشکیل می‌شود، می‌توان در مورد آن تصمیم گرفت و به صورت استانی وارد عمل شد، اما تا قبل از هشدار وزارت بهداشت، اختیار تصمیم‌گیری در مورد این مسئله را به مدارس داده‌ایم.

او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تراکم جمعیتی بالاتر تهران، مدارس این شهر تعطیل نشده، اما در برخی استان‌ها با جمعیت کم‌تر، مدارس به علت شیوع آنفولانزا تعطیل شده است، گفت: احتمالا وضعیت شیوع در آن استان‌ها بیشتر بوده است که تعطیل شده‌اند.

