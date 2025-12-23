خبرگزاری کار ایران
تنش در جلسه شورای شهر تهران/ چمران: اعتراض وارده بی‌جاست + فیلم

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی به دلیل طرح موضوع «من شهردارم» در میانه بحث سازمان بازنشستگی توسط ناصر امانی اعتراض کرد؛ اعتراضی که مهدی چمران، رئیس شورا، آن را بی‌جا خواند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه دوم دی ماه، احمد صادقی به صحبت‌های ناصر امانی اعتراض کرد.

این اعتراض زمانی مطرح شد که ناصر امانی در حال بحث در مورد سازمان بازنشستگی بود و در میانه سخنانش به طرح «من شهردارم» اشاره کرد. صادقی با اعتراض به این موضوع، پرسید چرا این دو موضوع جداگانه در هم آمیخته شده‌اند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به این اعتراض گفت: اعتراض شما بی‌جاست.

 وی در ادامه با اشاره به حضور رسانه‌ها و فیلم‌برداری از جلسه افزود: الان فیلم می‌گیرند و می‌گویند فلانی عصبانی شد.

حجم ویدیو: 17.28M | مدت زمان ویدیو: 00:00:41 دانلود ویدیو
