به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه دوم دی ماه، احمد صادقی به صحبت‌های ناصر امانی اعتراض کرد.

این اعتراض زمانی مطرح شد که ناصر امانی در حال بحث در مورد سازمان بازنشستگی بود و در میانه سخنانش به طرح «من شهردارم» اشاره کرد. صادقی با اعتراض به این موضوع، پرسید چرا این دو موضوع جداگانه در هم آمیخته شده‌اند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به این اعتراض گفت: اعتراض شما بی‌جاست.

وی در ادامه با اشاره به حضور رسانه‌ها و فیلم‌برداری از جلسه افزود: الان فیلم می‌گیرند و می‌گویند فلانی عصبانی شد.

