پول ۳۲ هزار پارکینگ از مردم گرفته شده، اما تعداد کمی پارکینگ جدید ساخته شده است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی عباسی در جلسه علنی شورای شهر تهران با نقد عملکرد شهرداری در زمینه پارکینگ‌ها، اظهار داشت: برخی می‌گویند شهرداری عملکردی نداشته و برخی دیگر آن را عالی می‌دانند؛ اما هر دو دیدگاه غلط است. روایت صحیح را در این نمودارها می‌بینیم.

وی با اشاره به نمودارهای ارائه‌شده گفت: آمار حکایت از درآمدهای فروش پارکینگ در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دارد. درآمد تجمیعی تا سال ۱۴۰۲، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینه‌ها تنها ۲۵۷۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

عباسی با بیان اینکه مصوبات شورا تأکید دارد تمامی درآمدهای حاصل از پارکینگ باید صرف احداث پارکینگ شود، افزود: واضح است؛ چون ما پارکینگی را که در ساختمان بود، حذف و پولش را گرفتیم. اجازه نداریم این پول را صرف هزینه‌های جاری کنیم. باید پارکینگ بسازیم تا این نقیصه جبران شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به کسری پارکینگ گفت: طبق بررسی‌ها، پول حدود ۳۲ هزار پارکینگ از مردم دریافت شده، اما تعداد کمی ساخته شده است. اگر طول هر پارکینگ در معبر را ۶ متر در نظر بگیریم، برای جای‌دهی این تعداد خودرو، نیاز به ۱۹۲ کیلومتر معبر جدید داریم. آیا ما در این دوره ۱۹۲ کیلومتر معبر ساخته‌ایم؟

وی با انتقاد از تغییرات مدیریتی در سازمان پارکینگ‌ها گفت: در این دوره، پنج مدیرعامل بر سازمان متولی احداث پارکینگ تکیه زده‌اند که با احتساب یک تغییر در دوره ما، به شش نفر می‌رسد. این نشان‌دهنده مدیریت آشفته است.

عباسی سپس به موضوع بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد: طبق بررسی‌ها، درآمد پیش‌بینی شده از محل بهای خدمات بهره‌برداری از معابر در متمم بودجه، از ۴۵۰ میلیارد تومان به ۸۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود، اما متأسفانه شهرداری در اصلاحیه بودجه، این رقم را نه تنها افزایش نداد، بلکه به ۳۳۰ میلیارد تومان تنزل داد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: تأمین پارکینگ از مسائل بسیار مهم است. کوتاهی در این زمینه، خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. همان‌طور که تغییر کاربری یک باغ برای فرد خاص را نمی‌توان ساده گذشت، این موضوع نیز از همان موارد حساس و غیرقابل اغماض است.

