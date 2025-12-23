رییس سازمان نوسازی مدارس کشور:
رییسجمهور بهصورت ویژه موضوع آموزشوپرورش را پیگیری میکنند
رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور در گردهمایی قدردانی از مدیران و نمایندگان بنگاه های اقتصادی و بانک ها در راستای حمایت از نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با تأکید بر نقش اثرگذار بنگاههای اقتصادی در توسعه فضاهای آموزشی گفت: مشارکت بانکها و فعالان اقتصادی در مدرسهسازی، صرفاً انجام مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه حاصل نگاهی عاشقانه، آیندهنگر و ریشهدار به تربیت نسل فردای کشور است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خانمحمدی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش ورییس سازمان نوسازی مدارس کشور، شامگاه دوشنبه ۱ دی ماه در گردهمایی قدردانی از مدیران و نمایندگان بنگاههای اقتصادی و بانکها در راستای حمایت از نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و استمرار و تقویت همراهیها در توسعه نهضت تحولی مدرسهسازی دولت وفاق ملی که در مرکز همایشهای بین المللی ایران برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار بخش اقتصادی در توسعه زیرساختهای آموزشی، گفت: اگر صادقانه نگاه کنیم، آنچه تاکنون موجب شده بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت بانکها، بنگاههای اقتصادی و مجموعههای دلسوز آموزشوپرورش ساخته شود، فراتر از مفهوم «مسئولیت اجتماعی» است و ریشه در یک نگاه آیندهنگرانه دارد.
وی افزود: شاید عنوان مسئولیت اجتماعی، سطح این نگاه را تا حدی پایین بیاورد، در حالی که واقعیت این است که مدیران و فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، با ترسیم آیندهای روشن، نهتنها برای کشور بلکه برای مجموعههای تحت مدیریت خودشان برنامهریزی میکنند.
خان محمدی ادامه داد: ظرفیتهایی که امروز در بنگاههای اقتصادی به کار گرفته شده، نخبگانی که در این مجموعهها فعالیت میکنند و موفقیتهایی که رقم میخورد، همه از دل همان کلاسهای درس، میز و نیمکتهای مدارس و پای صحبت معلمان شکل گرفته است و این موضوع، ارزش افزودهای بزرگ برای همه شما عزیزان به همراه داشته است.
خانمحمدی با بیان اینکه برگزاری این نشست با هدف قدردانی و همافزایی انجام شده است، تصریح کرد: ما این جلسه را برگزار کردیم تا بهدرستی نقش مهم بنگاههای اقتصادی را در تحقق اهداف آموزشی کشور به رسمیت بشناسیم و بابت این همراهی صمیمانه شاکر خداوند باشیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: دغدغه آموزشوپرورش همواره مورد توجه رؤسای جمهور مختلف بوده، اما در دولت چهاردهم، دکتر پزشکیان بهصورت ویژه و حتی شخصاً موضوع آموزشوپرورش را پیگیری میکنند و بارها تأکید داشتهاند که هیچ اولویتی بالاتر از این حوزه وجود ندارد.
وی ادامه داد: این نگاه ویژه، فرصت ارزشمندی را ایجاد کرده است و گزارش این نشست نیز بهصورت مشروح و تشریحی خدمت رئیسجمهور ارائه خواهد شد. تلاش شده برنامهریزی این گردهمایی بهگونهای باشد که همه حاضران فرصت بیان دیدگاهها، ارائه گزارش عملکرد و گفتوگوی متقابل را داشته باشند؛ چرا که همین رفتوبرگشتها، شناخت متقابل و فضایی که امروز شکل گرفته، میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت فضاهای آموزشی کشور ایفا کند.
رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور با اشاره به نیازهای موجود در حوزه مدرسهسازی اظهار کرد: اکنون ۷ هزار و ۸۰۰ طرح مدرسهسازی در برنامه یکساله ما قرار گرفته که این عدد، بیانگر نیازهای ضروری و فوریتدار کشور است؛ هرچند واقعیت این است که نیازها بسیار بیش از این میزان است و همه شما از شرایط موجود آگاه هستید.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خانمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: مدرسهسازی موضوعی پیچیده نیست، اما نیازمند انسجام، همراهی و همقسم شدن است و این جلسه را میتوان مقدمهای برای شکلگیری همین انسجام دانست.
در شب خاطرهانگیز مدرسهسازی ایران با حضور بیش از صد مدیر ارشد بنگاههای اقتصادی و بانکهای همراه در امر مقدس مدرسهسازی به خصوص همراهان نهضت تحولی توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم، ضمن تقدیر از این عزیزان مسیر درخشانی برای ادامه نهضت مدرسهسازی کشور گشوده شد.