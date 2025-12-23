توقف موقت قطارهای خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی

به گزارش ایلنا، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: به‌دلیل ورود غیرمجاز فرد به حریم ریلی و برخورد با قطار، توقف موقت در حرکت قطارهای خط دو ایجاد شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، امداد و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی مسافران و رفع اختلال انجام شد.

به گزارش شهر، پس از انجام اقدامات فنی و ایمنی، سرویس‌دهی در این مسیر از ساعت ۸:۴۹ دقیقه به حالت عادی بازگشت.

