خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقف موقت قطارهای خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی

توقف موقت قطارهای خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
کد خبر : 1731682
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: صبح امروز در پی ورود غیرمجاز یک فرد به حریم ریلی، قطار شماره ۲۰۱ در خط دو مترو تهران از ساعت ۰۸:۲۹ در سکوی شمالی متوقف شد.

به گزارش ایلنا، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: به‌دلیل ورود غیرمجاز فرد به حریم ریلی و برخورد با قطار، توقف موقت در حرکت قطارهای خط دو ایجاد شد. 

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، امداد و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی مسافران و رفع اختلال انجام شد. 

به گزارش شهر، پس از انجام اقدامات فنی و ایمنی، سرویس‌دهی در این مسیر از ساعت ۸:۴۹ دقیقه به حالت عادی بازگشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا