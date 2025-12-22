سهشنبه و چهارشنبه؛ اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منازل
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، سه شنبه دوم و چهارشنبه سوم دی ماه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از در منازل در شهر تهران اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اعلام این خبر گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم های گشتی در ورودی ها و گلوگاه های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودرو هایی که زوج و فرد را رعایت نمی کنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام مینماید. تردد سرویس های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران میتوانند تردد نمایند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.