خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه‌شنبه و چهارشنبه؛ اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منازل

سه‌شنبه و چهارشنبه؛ اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منازل
کد خبر : 1731570
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، سه شنبه دوم و چهارشنبه سوم دی ماه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از در منازل در شهر تهران اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اعلام این خبر گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم های گشتی در ورودی ها و گلوگاه های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودرو هایی که زوج و فرد را رعایت نمی کنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام می‌نماید. تردد سرویس های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است. 

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران می‌توانند تردد نمایند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا