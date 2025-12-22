به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اعلام این خبر گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم های گشتی در ورودی ها و گلوگاه های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودرو هایی که زوج و فرد را رعایت نمی کنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام می‌نماید. تردد سرویس های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.