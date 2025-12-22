خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۲.۰۸؛ میانگین معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم شهر تهران

۱۲.۰۸؛ میانگین معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم شهر تهران
کد خبر : 1731480
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: میانگین معدل پایه دوازدهم در آموزش و پرورش شهر تهران که شاخص سنجش اکثر استان‌ها است، ۱۲.۰۸ است و رتبه دوم کشور را داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران امروز دوشنبه یکم دی‌ماه در نشست مدیران آموزش و پرورش شهر تهران که به میزبانی استانداری برگزار شد، طی ارائه گزارشی اعلام کرد: آموزش و پرورش شهر تهران با بیش از ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر دانش‌آموز و ۵۸ هزار معلم شاغل در مدارس دولتی و کارمند رسمی و ۲۵ هزار معلم شاغل در مدارس غیردولتی در حال کار است.

وی در خصوص عدالت آموزشی افزود: ۶۵ پروژه مشارکتی داریم و با استفاده از طرح مولدسازی هم هزینه‌ی ساخت ۷۵ مدرسه در تهران مهیا خواهد شد و در ۱۰۵ پروژه هم در حال همکاری با سپاه هستیم.

او در ادامه اضافه کرد: در آموزش و پرورش شهر تهران، میانگین معدل پایه دوازدهم که شاخص سنجش اکثر استان‌ها است، ۱۲.۰۸ است و رتبه دوم کشور را داریم. سرانه فضای ورزشی ما نیز از ۲۶ سانتی‌متر به ۳۰ سانتی‌متر در شهر تهران رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن