۱۲.۰۸؛ میانگین معدل دانشآموزان پایه دوازدهم شهر تهران
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران امروز دوشنبه یکم دیماه در نشست مدیران آموزش و پرورش شهر تهران که به میزبانی استانداری برگزار شد، طی ارائه گزارشی اعلام کرد: آموزش و پرورش شهر تهران با بیش از ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر دانشآموز و ۵۸ هزار معلم شاغل در مدارس دولتی و کارمند رسمی و ۲۵ هزار معلم شاغل در مدارس غیردولتی در حال کار است.
وی در خصوص عدالت آموزشی افزود: ۶۵ پروژه مشارکتی داریم و با استفاده از طرح مولدسازی هم هزینهی ساخت ۷۵ مدرسه در تهران مهیا خواهد شد و در ۱۰۵ پروژه هم در حال همکاری با سپاه هستیم.
او در ادامه اضافه کرد: در آموزش و پرورش شهر تهران، میانگین معدل پایه دوازدهم که شاخص سنجش اکثر استانها است، ۱۲.۰۸ است و رتبه دوم کشور را داریم. سرانه فضای ورزشی ما نیز از ۲۶ سانتیمتر به ۳۰ سانتیمتر در شهر تهران رسیده است.