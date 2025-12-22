وی افزود: بی‌توجهی جامعه و دولت به آموزش، استانداردسازی و رعایت نکات ایمنی باعث شده پیشگیری از سوختگی در کشور مغفول بماند.

جلالی یادآور شد: حتی در تقویم رسمی کشور، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، روز یا هفته‌ای برای آگاهی‌بخشی درباره سوختگی اختصاص نیافته است. بر اساس پیشنهاد مشترک انجمن ققنوس و وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷، روز اول دی به دلیل افزایش خطر سوختگی در زمستان و نبود مناسبت دیگر، برای ثبت به عنوان روز ملی پیشگیری از سوختگی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شد، اما تاکنون به تصویب نرسیده است.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در پیشگیری از سوختگی بازدهی اقتصادی ۲۸ برابری دارد و ثبت رسمی این روز می‌تواند برنامه‌های ترویجی و آموزشی سازمان‌ها و سمن‌ها را به اقدامات گسترده‌تر و مؤثرتر تبدیل کرده و از بسیاری از فجایع و آسیب‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند.