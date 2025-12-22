خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل انجمن پیشگیری از سوختگی «ققنوس» با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور، خواستار تصویب روز اول دی به عنوان روز ملی« پیشگیری از سوختگی» شد تا آگاهی عمومی درباره خطرات سوختگی و اهمیت اقدامات پیشگیرانه افزایش یابد.

به گزرش ایلنا از انجمن ققنوس، علیرضا جلالی، در نامه‌ای به رییس جمهور اعلام کرد: سوختگی در ایران ۸ برابر میانگین جهانی بروز دارد و بسیاری از اماکن عمومی، مراکز درمانی و آموزشی ناایمن هستند.

وی افزود: بی‌توجهی جامعه و دولت به آموزش، استانداردسازی و رعایت نکات ایمنی باعث شده پیشگیری از سوختگی در کشور مغفول بماند.

جلالی یادآور شد: حتی در تقویم رسمی کشور، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، روز یا هفته‌ای برای آگاهی‌بخشی درباره سوختگی اختصاص نیافته است. بر اساس پیشنهاد مشترک انجمن ققنوس و وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷، روز اول دی به دلیل افزایش خطر سوختگی در زمستان و نبود مناسبت دیگر، برای ثبت به عنوان روز ملی پیشگیری از سوختگی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شد، اما تاکنون به تصویب نرسیده است.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در پیشگیری از سوختگی بازدهی اقتصادی ۲۸ برابری دارد و ثبت رسمی این روز می‌تواند برنامه‌های ترویجی و آموزشی سازمان‌ها و سمن‌ها را به اقدامات گسترده‌تر و مؤثرتر تبدیل کرده و از بسیاری از فجایع و آسیب‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند.
