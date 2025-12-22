انتخابات شوراها برای تقویت تحزب به صورت تناسبی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، خجسته‌پور، سرپرست اداره‌کل امور سیاسی استانداری امروز دوشنبه یکم دی‌ماه در نشست مدیران آموزش و پرورش شهر تهران که به میزبانی استانداری برگزار شد، در خصوص انتخابات پیش‌رو گفت: انتخابات در گذشته به صورت کسب اکثریت آرا برای کرسی‌های شوراهای اسلامی برگزار می‌شد ولی امسال در تهران انتخابات برای تقویت تحزب، به صورت تناسبی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در انتخابات تناسبی تا مرحله‌ی تایید صلاحیت مانند گذشته صورت می‌گیرد اما بعد از آن نامزدها به دو شیوه ادامه مسیر می‌دهند؛ یا به شکل فهرست گروهی یا منفرد در انتخابات شرکت می‌کنند. در این قانون جدید، کسانی که تایید صلاحیت شدند تنها در یک لیست قرار می‌گیرد.

او اضافه کرد: در سامانه جامع انتخابات، هم به افراد منفرد و هم به لیست‌های گروهی کد مخصوص داده می‌شود. در روز رای‌گیری هم افراد یا به فهرست رای می‌دهند که به هر فرد از لیست رای داده می‌شود یا اگر فردی می‌خواهد به افراد مختلف رای دهد، لازم است تمام کدهای آن افراد را وارد کند. شمارش آرا نیز به این صورت است که مجموع آرای بر ۲۱ کرسی تقسیم می‌شود و عدد به دست آمده نشان دهنده‌ی کرسی‌های کسب شده است.

انتهای پیام/