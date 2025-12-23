واکنش استانداری به غیبت زاکانی در جلسه شهرداران استان تهران: تنشی در کار نیست

«زهرا احمدی» سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در حاشیه نشست شهرداران استان در پاسخ به این پرسش که کارکرد شهرها چگونه تعیین می‌شود؟ اظهار داشت: برنامه‌ریزی حریم شهرها باید بر اساس شرایط و ضوابط خود شهر صورت گیرد. به عنوان مثال، شهری مانند شهریار که قابلیت‌های گردشگری مناسبی دارد، برنامه‌ریزی حریم آن نیز باید در راستای تقویت همین کارکرد باشد، نه اینکه در آن کارخانه و کارگاه احداث شود.

علت تناقض در آمار ساخت‌وساز چیست؟

احمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت اطلاعات به‌دست‌آمده از طرح پایش ساخت‌وسازها با جداول ارائه‌شده از سوی فرمانداری‌ها اشاره کرد و در توضیح علت این ناهمخوانی گفت: ما از فرمانداری‌ها فهرست ساخت‌وسازها را در بازه‌های زمانی مشخص درخواست می‌کنیم، اما این آمار با آنچه خودمان از طریق پایش مستقر می‌کنیم، کاملاً یکسان نیست. به نظر می‌رسد برخی رویدادها در این میان ثبت نشده‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل احتمالی این تفاوت، افزود: احتمالاً نگاه ما در استانداری، یک نگاه کلی و از بالا به تمامی نقاط است، در حالی که شهرداران به صورت جزئی‌نگر و متمرکز بر منطقه خود عمل می‌کنند.

با وجود تأکید این جلسه بر افزایش همگرایی میان شهرداری‌ها و استانداری تهران، شهردار پایتخت در نشست شهرداران استان حضور نیافت. در نتیجه این سوال پیش می‌آید که آیا این مسئله در ادامه تنش‌های استانداری و شهرداری تهران در مورد حریم شهر تهران است؟ در این رابطه، احمدی هرگونه «تنش» میان دو دستگاه را رد کرد و گفت: تنشی در کار نیست. ممکن است تفاوت سلیقه وجود داشته باشد، اما همه ما در یک مسیر و با هدف خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنیم.

