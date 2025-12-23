خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

واکنش استانداری به غیبت زاکانی در جلسه شهرداران استان تهران: تنشی در کار نیست

واکنش استانداری به غیبت زاکانی در جلسه شهرداران استان تهران: تنشی در کار نیست
کد خبر : 1731445
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران در واکنش به چرایی غیبت زاکانی در جلسه شهرداران استان تهران تاکید کرد که تنشی در کار نیست. ممکن است تفاوت سلیقه وجود داشته باشد، اما همه ما در یک مسیر و با هدف خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنیم.

«زهرا احمدی» سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در حاشیه نشست شهرداران استان  در پاسخ به این پرسش که کارکرد شهرها چگونه تعیین می‌شود؟ اظهار داشت: برنامه‌ریزی حریم شهرها باید بر اساس شرایط و ضوابط خود شهر صورت گیرد. به عنوان مثال، شهری مانند شهریار که قابلیت‌های گردشگری مناسبی دارد، برنامه‌ریزی حریم آن نیز باید در راستای تقویت همین کارکرد باشد، نه اینکه در آن کارخانه و کارگاه احداث شود.

علت تناقض در آمار ساخت‌وساز چیست؟

احمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت اطلاعات به‌دست‌آمده از طرح پایش ساخت‌وسازها با جداول ارائه‌شده از سوی فرمانداری‌ها اشاره کرد و در توضیح علت این ناهمخوانی گفت: ما از فرمانداری‌ها فهرست ساخت‌وسازها را در بازه‌های زمانی مشخص درخواست می‌کنیم، اما این آمار با آنچه خودمان از طریق پایش مستقر می‌کنیم، کاملاً یکسان نیست. به نظر می‌رسد برخی رویدادها در این میان ثبت نشده‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل احتمالی این تفاوت، افزود: احتمالاً نگاه ما در استانداری، یک نگاه کلی و از بالا به تمامی نقاط است، در حالی که شهرداران به صورت جزئی‌نگر و متمرکز بر منطقه خود عمل می‌کنند.

با وجود تأکید این جلسه بر افزایش همگرایی میان شهرداری‌ها و استانداری تهران، شهردار پایتخت در نشست شهرداران استان حضور نیافت. در نتیجه این سوال پیش می‌آید که آیا این مسئله در ادامه تنش‌های استانداری و شهرداری تهران در مورد حریم شهر تهران است؟ در این رابطه، احمدی هرگونه «تنش» میان دو دستگاه را رد کرد و گفت: تنشی در کار نیست. ممکن است تفاوت سلیقه وجود داشته باشد، اما همه ما در یک مسیر و با هدف خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا