معافیت تحصیلی دانشآموزان مشمول خدمت نظام وظیفه برخط صادر میشود
مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانشآموزان پسر مشمول (دانشآموزان ۱۸ سال تمام) خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر اساس گزارش مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات، با راهاندازی سامانه ثبت درخواست معافیت تحصیلی بهصورت اینترنتی، دانشآموزان پسر مشمول دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه محل تحصیل خود ندارند.
دانشآموزان متقاضی میتوانند برای ثبت درخواست خود به سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir مراجعه و مراحل ثبت درخواست را با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشآموزی» از قسمت میز خدمت، اطلاعات تحصیلی–دانشآموزی خود را دریافت کرده و پس از تکمیل اولیه درخواست، معافیت تحصیلی خود را دریافت کنند.
گفتنی است که اطلاعات مورد نیاز برای صدور معافیت تحصیلی بهصورت برخط از سامانه دانشآموزی «سیدا» وابسته به وزارت آموزش و پرورش استخراج میشود و دانشآموزان باید در سال تحصیلی جاری در این سامانه ثبتنام کرده باشند.