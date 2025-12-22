دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند برای ثبت درخواست خود به سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir مراجعه و مراحل ثبت درخواست را با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزی» از قسمت میز خدمت، اطلاعات تحصیلی–دانش‌آموزی خود را دریافت کرده و پس از تکمیل اولیه درخواست، معافیت تحصیلی خود را دریافت کنند.

گفتنی است که اطلاعات مورد نیاز برای صدور معافیت تحصیلی به‌صورت برخط از سامانه دانش‌آموزی «سیدا» وابسته به وزارت آموزش و پرورش استخراج می‌شود و دانش‌آموزان باید در سال تحصیلی جاری در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.