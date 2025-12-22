خبرگزاری کار ایران
فاجعه در شب یلدا؛ پسر ۱۶ ساله در دورهمی دایی‌اش را کشت

فاجعه در شب یلدا؛ پسر ۱۶ ساله در دورهمی دایی‌اش را کشت
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ۱۶ ساله با سرعت عمل ماموران این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: شب سی‌ام آذرماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 یک فقره درگیری منجر به قتل در میدان "ارتش" شیراز به پلیس اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که نوجوانی در یک دورهمی در طولانی‌ترین شب سال بر سر اختلاف خانوادگی با دایی خود وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری پسر 16 ساله  با سلاح سرد دایی 32 ساله خود را به شدت مجروح و متواری می‌شود که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ "زراعتیان" خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند در کمتر از 3 ساعت با اقدامات فنی مخفیگاه قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شیراز شناسایی و وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد: تا در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
