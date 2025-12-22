وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که نوجوانی در یک دورهمی در طولانی‌ترین شب سال بر سر اختلاف خانوادگی با دایی خود وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری پسر 16 ساله با سلاح سرد دایی 32 ساله خود را به شدت مجروح و متواری می‌شود که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ "زراعتیان" خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند در کمتر از 3 ساعت با اقدامات فنی مخفیگاه قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شیراز شناسایی و وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد: تا در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.