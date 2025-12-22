به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست شهرداران استان با تقدیر از مشارکت بی‌سابقه شهرداری‌ها در نهضت مدرسه‌سازی، بر اجرای قاطع قوانین مصوب حریم شهرها تأکید کرد و از تشکیل شرکت حمل‌ونقل ریلی با محوریت شهرداری‌ها برای ایجاد مدیریت یکپارچه در استان خبر داد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در ادامه نشست با شهرداران استان، با تقدیر از مشارکت شهرداری‌ها در نهضت مدرسه‌سازی، این اقدام را یک رویداد خوب و بی‌سابقه پس از انقلاب توصیف کرد.

استاندار تهران با اشاره به عملکرد موفق در سال تحصیلی جاری گفت: امسال را با کمترین چالش پشت سر گذاشتیم که نتیجه زحمات همه عزیزان، به ویژه شهرداران محترم است. با ساخت، تحویل و آزادسازی حدود سه هزار کلاس درس جدید، اکثریت مدارس سه‌شیفته حذف شدند، اگرچه هنوز به طور کامل رفع نشده است.

وی با اشاره به پیگیری مولدسازی املاک آموزش و پرورش افزود: پیشرفت کار خوب است، اما تاکنون حتی یک مورد هم به فروش نرسیده. با این حال، پیگیری می‌کنیم و از طریق تهاتر با شهرداری‌ها نیز این کار را پیش خواهیم برد.

معتمدیان از برنامه‌ریزی برای نصب پنل‌های خورشیدی رایگان در مدارس مستعد خبر داد و گفت: تا امروز ۵۷ مدرسه در کل کشور مجهز شده که ۱۲ مورد آن در استان تهران است. ان‌شاالله تا یکی دو ماه آینده این عدد به ۱۲۰۰ مدرسه خواهد رسید.

استاندار تهران، «تأمین فضای آموزشی»، «هوشمندسازی و تجهیز» و «تحول در روش‌های تدریس» را سه گام اصلی راهبرد آموزشی برشمرد و افزود: هیچ اولویتی در کشور مهم‌تر از آموزش و پرورش نیست.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، با قاطعیت در مورد ضوابط مصوب حریم شهرها گفت: مسیر تعیین حریم و ضوابط، کاملاً قانونی است. این مصوبات ابلاغ شده و تکلیف قانونی است و همه ملزم به رعایت آن هستند. ابتدا توصیه و تذکر می‌دهیم، اما اگر دستگاه‌ای تمکین نکند، قطعاً برخورد قانونی می‌کنیم. این نظارت پذیرفتن، سختی‌های خود را دارد.

وی افزود: برای اولین بار، حریم تهران و هر شهرستان به طور مشخص تعیین شده. سازوکار نهایی تشکیل سازمان صیانت از حریم، پس از بررسی در شورای شهر تهران و شورای برنامه‌ریزی، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال خواهد شد. تا آن زمان، دفتر نظارت استانداری وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

استاندار تهران خطاب به شهرداران تأکید کرد: نگاه انتفاعی به حریم، اولین مسیر انحراف است. ما در استانداری هیچ منفعتی از این موضوع نداریم. هرگونه ساخت‌وساز در حریم، تنها از طریق کارگروه زیربنایی استان و طی مراحل قانونی است. خارج از این چارچوب، تخلف است و قابل پذیرش نیست.

معتمدیان از راه‌اندازی سامانه آنلاین پایش حریم خبر داد و گفت: این سامانه در اختیار شهرداران، فرمانداران و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته. از تاریخ ابلاغ، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم، تابع برخورد قضایی خواهد بود و پرونده آن برای تعقیب قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

استاندار تهران بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه استانی به ویژه در حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: وضعیت نابسامان امروز، حاصل جزیره‌ای عمل کردن است. ما شرکت حمل‌ونقل ریلی استان را با محوریت شهرداری‌ها تأسیس می‌کنیم. سهم دولت ۴۹ درصد و سهم غیردولتی (شهرداری‌ها) ۵۱ درصد خواهد بود.

وی در خصوص این شرکت افزود: شوراهای شهر باید مصوبه لازم را بدهند. هدف ما این است که با استفاده حداکثری از ظرفیت ریل، حجم جابه‌جایی مسافر را از حدود ۹۰۰ میلیون به ۱۶۰۰ میلیون نفر برسانیم. چهار محور قطار بین‌شهری نیز ۱۲ شهرستان استان را پوشش خواهد داد.

معتمدیان در جمع‌بندی گفت: این‌ها جراحی‌های ضروری در نظام حکمرانی استان تهران است تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. از حریم شروع کردیم و به حمل‌ونقل ریلی می‌رسیم.

