معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد:
باید نسبت به صادرات بیشتر از واردات حساس باشیم
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد گفت: در مراجع قانونگذاری باید حساسیت بیشتری نسبت به صادرات داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افشاری، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد امروز دوشنبه یکم دیماه در همایش فرصتهای صادراتی به عراق به میزبانی این دانشگاه گفت: باید نسبت به صادرات بیشتر از واردات حساس باشیم، چرا که صادرات کالا یا خدمات از ایران به کشوری دیگر اگر کیفیت مناسب نداشته باشد، برند ایران را دچار مشکل میکند. در مراجع قانونگذاری باید حساسیت بیشتری نسبت به صادرات داشته باشیم. نگاه کشوری دیگر به خاطر کیفیت پایین مثلا میوهای که صادر شده، باعث میشود که آن نگاه به محصولات ایران را تحت تأثیر قرار دهد و به فناوریها و صادرات هایتک ما هم به همان صورت نگاه شود.
وی افزود: عراق در مرحلهای است که به مسائل مهارتی، آموزشی و سیستمهایی که قابلیت بومیسازی داشته باشند، نیاز دارند. عراق درحال گذار از بازار سنتی به بازار مدرن است. ایران باید برای ورود به بازار عراق از مزیتهای پنهان خودش استفاده کند تا با گذار بازار عراق پیش رود.
او اضافه کرد: ما دارای دانش مدیریت منابع محدودمان هستیم و دستاوردهای زیادی در این زمینه داشتیم؛ این مورد جزو مزیتهای خوبی برای ورود به بازار عراق است. همچنین ما دارای نظامهای آموزشی و مهارتی هستیم که عراق به آنها نیاز دارد و ما میتوانیم کالاهای مختلف با کیفیت و با قیمت کمتر را نسبت به مدلهای مثلا اروپایی به عراق صادر کنیم.