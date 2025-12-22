باید نسبت به صادرات بیشتر از واردات حساس باشیم

وی افزود: عراق در مرحله‌ای است که به مسائل مهارتی، آموزشی و سیستم‌هایی که قابلیت بومی‌سازی داشته باشند، نیاز دارند. عراق درحال گذار از بازار سنتی به بازار مدرن است. ایران باید برای ورود به بازار عراق از مزیت‌های پنهان خودش استفاده کند تا با گذار بازار عراق پیش رود.

او اضافه کرد: ما دارای دانش مدیریت منابع محدود‌مان هستیم و دستاوردهای زیادی در این زمینه داشتیم؛ این مورد جزو مزیت‌های خوبی برای ورود به بازار عراق است. همچنین ما دارای نظام‌های آموزشی و مهارتی هستیم که عراق به آن‌ها نیاز دارد و ما می‌توانیم کالا‌های مختلف با کیفیت و با قیمت‌ کمتر را نسبت به مدل‌های مثلا اروپایی به عراق صادر کنیم.