پرداخت هزینه اسکان افراد در هتلهای مربوط به دولت توسط شهرداری
مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران گفت: از اولین ساعات پس از جنگ ۱۲ روزه پروسه اسکان آسیبدیدگان در هتلها آغاز شد و تا پایان آبان ماه ادامه داشت.
به گزارش ایلنا، حسن رجبیان با اشاره به اقدامات اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دو ساعت پس از آغاز جنگ یعنی از بامداد بیست و سوم خرداد ماه ۱۴۰۴ کمیته بحران شهرداری تهران تشکیل جلسه داد؛ ما در جلسه ستاد بحران حضور پیدا کردیم و تصمیم بر این شد که پیشبینی اسکان اضطراری برای آسیبدیدگان جنگ داشته باشیم و در همان ابتدا دو هتل شهرداری تهران با ظرفیت کامل برای آسیبدیدگان از جنگ در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه با اطلاعرسانیهای صورت گرفته خانوادههای آسیب دیده از جنگ به تدریج به مناطق مراجعه کردند، یادآور شد: آسیبهای جنگ به تدریج بیشتر شد. این در حالی بود که مسئولیت این موضوع را کسی قبول نکرده بود و متولی خاصی نداشت؛ لذا با دستور شهردار تهران مقرر شد که اسکان اضطراری تمامی آسیبدیدگان را شهرداری تهران برعهده بگیرد.
رجبیان با اعلام اینکه با رایزنی و مذاکرههایی که انجام شد، تعداد ۹ هتل چهار و پنج ستاره در سطح تهران با ظرفیت ۲ هزار تخت پیش بینی شد، خاطرنشان کرد: با پایان جنگ خانوادههایی که شهر را ترک کرده بودند، به شهر بازگشتند و درخواست بابت اسکان اضطراری افزایش یافت؛ درنهایت ۴۹۴ خانواده شامل هزار و ۴۷۸ نفر در این ۱۱ هتل استقرار یافتند.
مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه از آغاز جنگ تا ۱۳۵ روز از خانوادههای آسیب دیده در هتلها میزبانی کردیم، یادآور شد: علاوه بر اسکان، توزیع سه وعده غذا و ارائه مشاورههای روانشناسی و خدمات پزشکی با حضور متخصصان مستقر در هتلها انجام شد.
وی با اشاره به پیشبینی تأمین اثاثیه منزل برای خانههای نیازمند به تعمیرات متوسط، مقاومسازی و نوسازی، تصریح کرد: در همین راستا شهرداری تهران تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان بنکارت جهت خرید ۱۶ قلم کالای اساسی به هزار و ۳۰۵ خانواده اختصاص داد و پنج فروشگاه شهروند برای تحویل این اثاثیه در نظر گرفته شد و همکاران ما سه ماه در این فروشگاهها برای خدماترسانی به آسیبدیدگان جنگ مستقر شدند. در مجموع بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان برای خرید اثاثیه منازل این افراد پیشبینی شد.
اعطای بن کارت خرید خواروبار به مبلغ ۸ درصد ۲۵۰ میلیون
مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران با بیان اینکه در نهایت ۲۴ ساعت پس از ارزیابی اثاثیه که در سطح مناطق بر اساس فرم شماره چهار انجام میشد، بنکارتها اختصاص پیدا میکرد، یادآور شد: پس از خرید به مبلغ هشت درصد ۲۵۰ میلون تومان بن نیز کارت هدیه نقدی بابت خرید خواربار یا هر وسیله دیگری نیز اعطا میشد.
رجبیان با اعلام اینکه خانوادهها تا پایان آبان ماه در هتلها حضور داشتند، گفت: منزل تعدادی از این خانوادهها در سطح متوسط آسیب دیده بود و نیاز به مرمت و بازسازی داشت و این اقدام بین سه تا چهار ماه زمان میبرد که در این ایام در هتلها مستقر بودند.
وی با اعلام اینکه برای ۵۸۰ خانواده خسارتدیده از جنگ ۱۲ روزه منزل مسکونی تهیه شد، گفت: تعدادی از این خانوادهها تا زمان تعیین تکلیف منازل آسیب دیده خود در هتلها مستقر بودند..
پرداخت هزینه هتلهای مربوط به دولت حداکثر تا کمتر از ۲۰ روز پس از تخلیه
رجبیان اظهار کرد: در مجموع برای استقرار چند ماهه خانوادهها در هتلها هزینهها چشمگیر بود؛ ما حتی هزینه هتلهایی را که مربوط به دولت بود، تا کمتر از ۲۰ روز پس از تخلیه تسویه کردیم. تا این لحظه بر اساس آخرین آمار، هیچ پولی به شهرداری بابت خدماترسانی به خانوادههای آسیب دیده از جنگ پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد آسیبهای جنگ ۱۲ روزه مربوط به تهران بود، تصریح کرد: تنها پنج درصد خسارات مربوط به سایر استانها و شهرهاست؛ در استانها و شهرهای دیگر ۵.۴ همت از سوی استانداریها بابت خسارات پنج درصدی پرداخت شده اما بابت ۹۵ درصد تا این لحظه شهرداری هیچ پولی دریافت نکرده است.
به گزارش شهر، مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران با اشاره به اجاره منازل توسط مناطق، گفت: معاون مالی و اقتصاد شهری و مدیرکل خزانه شهرداری تهران با حمایت و پشتیبانیشان شرایطی فراهم کردند که حتی لحظهای درنگ در پرداخت هزینه رهن و اجاره منازل خانوادههای آسیب دیده از جنگ نداشتیم.
رجبیان با بیان اینکه به جرات میتوان گفت برای بیش از ۹۵ درصد خانوادهها در مناطق و حتی بالای ۹۰ درصد در محله خودشان منزل اجاره شده است، اظهارکرد: برای کمتر از ۱۰ درصد شهرداری نسبت به اجاره اقدام کرد و ۹۰ درصد نیز به انتخاب خود منزل را به شهرداری معرفی کردند.