خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید بر مولدسازی دارایی‌ شهرداری‌ها

تاکید بر مولدسازی دارایی‌ شهرداری‌ها
کد خبر : 1731202
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار اندیشه گفت: حل مشکلات مالی شهرداری‌ها نیازمند دستور ویژه استاندار و مشارکت همه دستگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز کاویانی، شهردار اندیشه، در نشست شهرداران استان تهران با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه بررسی طرح‌های شهری، بر ضرورت مشارکت کلیه دستگاه‌ها به ویژه در شهرهای جدید تأکید کرد و خواستار صدور دستور ویژه استاندار برای «مولدسازی دارایی‌های شهرداری» و رفع مشکلات مالی آنان شد.

شهردار اندیشه، در ادامه نشست شهرداران استان تهران، با اشاره به تشکیل چهارمین جلسه کارگروه مرتبط، مراحل قبلی این جلسات از جمله حضور در جلسه با استاندار و وزارت کشور را یادآور شد.

وی با بیان برخی چالش‌های اجرایی اظهار داشت: بعد از جلسه قبلی، مقرر شد دوستان راه‌آهن یک اساسنامه تقدیم کنند تا پس از ابلاغ، پیگیری شود که این امر هنوز محقق نشده است. البته به نظر می‌رسد مطالعه و برآورد آن در حال انجام است.

شهردار اندیشه با اشاره به جلسه دیروز با معاون استاندار، بر ضرورت روشن‌شدن چراغ این موضوع و اجرای مصوبات تأکید کرد و افزود: این امر مستلزم مطالعه و برآورد دقیق است که قرار شد شهرداران پیشنهادهایی به شورای شهر ارائه دهند.

کاویانی با اشاره به مشکلات ویژه برخی شهرها گفت: یک موضوع مهم، مولدسازی دارایی‌های شهرداری‌هاست. متأسفانه در شهرهای جدید، زمین‌های یکدست در اختیار شهرداری نیست و در اختیار شرکت‌های توسعه شهرهای جدید است.

وی خطاب به مسئولان شرکت‌های مادر تخصصی گفت: دوستان بایستی با تمام ظرفیت پای کار بیایند. آنها وظیفه دارند شهر بسازند و جمعیت را اسکان دهند و از سرمایه و ثروت خوبی نیز برخوردارند. ان‌شاالله این منابع را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.

شهردار اندیشه با اعلام اینکه دغدغه مولدسازی در بسیاری از شهرداری‌ها وجود دارد، اظهار داشت: دیروز در جلسه با استاندار نیز این موضوع مطرح شد. ما نیازمند دستور ویژه دکتر معتمدیان، هستیم تا وضعیت مالی شهرداری‌ها بهبود یابد. اگر قرار است منابع جدیدی برای کار ایجاد شود، حتماً باید حوزه مولدسازی به صورت ویژه دیده شود و ارزش افزوده ایجادشده عیناً به خود شهرداری‌ها بازگردد.

کاویانی همچنین به موضوع مشارکت در طرح‌های راه‌آهن اشاره کرد و گفت: از دوستان خواهش می‌کنم این ظرفیت‌ها را پای کار بیاورند. ده هکتار زمین در یک شهر، ظرفیت بسیار خوبی است. خواهش من این است که این بار صرفاً روی دوش شهرداری‌ها نباشد و خدای نکرده این طرح‌ها ابتر بماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن