به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وزارت بهداشت به منظور حفظ سلامت عمومی مکلف است تمامی مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و موسسات پزشکی را از نظر تطبیق بهداشت فردی، ساختمانی، ابزار و تجهیزات تحت نظارت مستمر قرار دهد.

وی افزود: در راستای تشدید نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و غذاخوری بیمارستان‌های استان تهران، بازرسی‌های بهداشتی توسط گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی انجام و گزارش‌های جامع و تفصیلی آن و نیز پیشنهادات لازم جهت اقدامات اصلاحی به روسای این دانشگاه‌ها ارسال شد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در این طرح ۷۵ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۶۹ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و ۱۴ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رییسی ادامه داد: در این بازدیدها علاوه بر ارزیابی وضعیت سیستم تهویه، تامین آب، سیستم دفع فاضلاب، مدیریت پسماند آشپزخانه‌ها و بهداشت فردی ۲۱۵۴ نفر پرسنل شاغل در این محل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. کارشناسان بهداشت محیط با بهره‌گیری از تجهیزات پرتابل، ۲۱۴ مورد سنجش بار میکروبی، ۲۵۶ مورد سنجش کلر آزاد باقی مانده آب مصرفی، ۴۵۸ مورد سنجش دمای سردخانه‌ها و یخچال‌ها، ۷۹ مورد سنجش روغن مصرفی و ۱۳ مورد شوری سنجی انجام دادند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت ویژه ارائه خدمات تغذیه‌ای در مراکز درمانی، رعایت دقیق و مستمر استانداردهای بهداشت محیط در این بخش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: نظر به اینکه بیماران بستری در مراکز درمانی غالباً دارای سیستم ایمنی ضعیف بوده و هرگونه آلودگی غذایی یا محیطی می‌تواند منجر به مسمومیت‌های غذایی، ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی و تشدید وضعیت بالینی آنها شود، ضرورت دارد نظارت بر اجرای ضوابط بهداشتی با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، عدم رعایت اصول بهداشتی مناسب در فرآیندهای آماده‌سازی، پخت، نگهداری و توزیع غذا می‌تواند زمینه رشد و انتشار عفونت و عوامل بیماری‌زا مانند سالمونلا، اشریشیاکلی و استافیلوکوک را فراهم کرده و سلامت بیماران، همراهان و کارکنان را به مخاطره بیاندازد.

انتهای پیام/