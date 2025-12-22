خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازرسی‌های بهداشت محیط از ۱۵۸ بیمارستان استان تهران

بازرسی‌های بهداشت محیط از ۱۵۸ بیمارستان استان تهران
کد خبر : 1731182
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه در بیمارستانها در تامین سلامت بیماران، کارکنان و مراجعه کنندگان، از انجام بازرسی‌های بهداشت محیط در ۱۵۸ بیمارستان استان تهران در بازه زمانی ۱۴ روزه از ۱۳ تا ۲۷ آبان ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وزارت بهداشت به منظور حفظ سلامت عمومی مکلف است تمامی مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و موسسات پزشکی را از نظر تطبیق بهداشت فردی، ساختمانی، ابزار و تجهیزات تحت نظارت مستمر قرار دهد.

وی افزود: در راستای تشدید نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و غذاخوری بیمارستان‌های استان تهران، بازرسی‌های بهداشتی توسط گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی انجام و گزارش‌های جامع و تفصیلی آن و نیز پیشنهادات لازم جهت اقدامات اصلاحی به روسای این دانشگاه‌ها ارسال شد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در این طرح ۷۵ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۶۹ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و ۱۴ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رییسی ادامه داد: در این بازدیدها علاوه بر ارزیابی وضعیت سیستم تهویه، تامین آب، سیستم دفع فاضلاب، مدیریت پسماند آشپزخانه‌ها و بهداشت فردی ۲۱۵۴ نفر پرسنل شاغل در این محل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. کارشناسان بهداشت محیط با بهره‌گیری از تجهیزات پرتابل، ۲۱۴ مورد سنجش بار میکروبی، ۲۵۶ مورد سنجش کلر آزاد باقی مانده آب مصرفی، ۴۵۸ مورد سنجش دمای سردخانه‌ها و یخچال‌ها، ۷۹ مورد سنجش روغن مصرفی و ۱۳ مورد شوری سنجی انجام دادند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت ویژه ارائه خدمات تغذیه‌ای در مراکز درمانی، رعایت دقیق و مستمر استانداردهای بهداشت محیط در این بخش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: نظر به اینکه بیماران بستری در مراکز درمانی غالباً دارای سیستم ایمنی ضعیف بوده و هرگونه آلودگی غذایی یا محیطی می‌تواند منجر به مسمومیت‌های غذایی، ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی و تشدید وضعیت بالینی آنها شود، ضرورت دارد نظارت بر اجرای ضوابط بهداشتی با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، عدم رعایت اصول بهداشتی مناسب در فرآیندهای آماده‌سازی، پخت، نگهداری و توزیع غذا می‌تواند زمینه رشد و انتشار عفونت و عوامل بیماری‌زا مانند سالمونلا، اشریشیاکلی و استافیلوکوک را فراهم کرده و سلامت بیماران، همراهان و کارکنان را به مخاطره بیاندازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن