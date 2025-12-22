به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا احمدی، سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران در نشست شهرداران استان تهران که در استانداری برگزار شد، با اشاره به آخرین مصوبات تعیین حریم شهر تهران، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مدیریت پایدار این حریم را تشریح کرد.

احمدی با بیان اینکه «تهیه‌کنندگان طرح‌های ناحیه‌ای با مدنظر قرار دادن هویت و کارکرد همه شهرها باید برای آنها حدود و حدفاصل تعیین کنند»، جلوگیری از افزایش جمعیت و مهاجرت‌پذیری بیش‌ازحد شهرهای اطراف تهران را ضروری خواند.

وی تصریح کرد: اقدامات در هر شهر باید متناسب با کارکرد آن باشد. اگر کارکرد شهر، گردشگری است، برنامه‌ریزی و اقدامات نیز باید در همان مسیر طراحی شود.

سرپرست دفتر نظارت حریم‌های شهری استانداری تهران، «تصویب یا اصلاح قانون» را راهکاری بلندمدت عنوان کرد و افزود: باید بتوانیم سازمانی با نهاد اجرایی استان در قالب یک نهاد بالادستی ترسیم کنیم تا برای عملکرد همه شهرهای داخل حریم، با کمک فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها برنامه‌ای منظم تهیه کند.

به گفته وی تنظیم تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری‌ها، استانداری و فرمانداری‌ها با رعایت ماده ۱۰ قانون هزینه و احداث بنا و صدور پروانه ضروری است. همچنین باید ۸۰ درصد درآمد حاصل از عوارض در همان محدوده محل اخذ، هزینه شود.

احمدی از «اتخاذ سیاست انقباضی برای توسعه روستاهای واقع در حریم شهرها» خبر داد و گفت: عزم جدی همه نهادها باید برای حذف بحران‌های زیست‌محیطی، ساخت‌وساز، سکونتگاه‌های غیررسمی و تعارض منافع بین نهادها باشد.

بهره‌گیری از ابزارهای نوین پایش

وی «سامانه پایش حریم» را به عنوان ابزاری نوین برای مدیریت معرفی کرد و اظهار داشت: این سامانه به مسئولان شهرستانی امکان می‌دهد تا هر پنج روز یک‌بار، نقاط ساخت‌وساز شده در محدوده و حریم شهر خود را رصد و از وقوع تخلفات جلوگیری کنند.

احمدی بر لزوم تقویت مالی، نیروی انسانی و تجهیزات شهرداری‌های کوچک و متوسط برای اجرای طرح‌های توسعه پایدار تأکید کرد.

سرپرست دفتر نظارت حریم استانداری تهران در پایان، برنامه‌ریزی منطقه‌ای (و نه نقطه‌ای) را اساس کار دانست و گفت: پیشنهاد ما ایجاد «مدیریت یکپارچه حریم تهران» است. این مدیریت، استقلال مدیریت شهرها و روستاها را از بین نمی‌برد و شهرداری‌ها بر اساس مصوبات خود و با سرمایه داخلی به کار ادامه می‌دهند. اختیارات آنها تثبیت می‌شود و تنها فضای خارج از حریم شهرها تحت نظارت سازمان بالادستی قرار خواهد گرفت.

وی در جمع‌بندی، سه اصل کلیدی برای اجرای مدیریت حریم را اینگونه برشمرد:

۱. نظام برنامه‌ریزی واحد

۲. نظام سیاست‌گذاری و نظارت واحد

۳. نظام اجرایی و عملیاتی واحد.

در ادامه این نشست، زهرا احمدی با اشاره به جایگاه استان تهران به عنوان یک الگو، از شهرداران خواست تا در ارائه آمار و اطلاعات با دقت بیشتری عمل کنند.

به گزارش ایلنا، وی با بیان اختلاف آماری در داده‌های ساخت‌وساز خارج از حریم گفت: «میزان ساخت‌وسازهایی که در جداول دوره‌ای فرمانداری‌ها گزارش می‌شود، با آمار سامانه پایش یکپارچه همخوانی ندارد. خواهش من این است که جداولی را که فرمانداری برای شما ارسال می‌کند، با حداکثر دقت و با توجه به اینکه این اطلاعات به طور مستمر رصد و بررسی می‌شوند، تکمیل و عودت دهید تا در کارگروه ویژه فرمانداری اقدامات لازم انجام شود.»

سرپرست دفتر نظارت حریم استانداری تهران با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی شهرهای استان، افزود: ما به کمک شما آمدیم تا مسئولیت تنها بر عهده شهرداری‌ها نباشد. دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت نیرو نیز موظف شده‌اند تا در حوزه‌های مربوطه، نظارت و اقدامات لازم را در حریم شهرها انجام دهند.

احمدی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه اظهار داشت: می‌خواهیم شما در این مسیر به استانداری کمک کنید تا بتوانیم یک آسیب‌شناسی کلی و قطعی از منطقه داشته باشیم و قدم‌های بعدی را با همدیگر محکم‌تر برداریم.

انتهای پیام/