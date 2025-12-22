خبرگزاری کار ایران
پرداخت دو میلیارد تومان به رمال برای قتل همسر از طریق سحر و جادو!

رئیس کل دادگستری یزد توضیحاتی درباره کشف ابعاد پرونده قتل مشکوک ارائه کرد و گفت که تاکنون این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی با اشاره به کشف ابعاد پرونده قتل مشکوک، گفت: این پرونده حدود ۵۰ روز پیش با عنوان مرگ مشکوک تشکیل شده و تاکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته است.

وی افزود: به‌علت انتشار مطالبی در فضای مجازی و با هدف تنویر افکار عمومی و جلوگیری از رواج شایعات، جزئیات این پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس کل دادگستری یزد تصریح کرد: پرونده با گزارش یک مرگ مشکوک در دادسرای عمومی و انقلاب یزد تشکیل و با حضور بازپرس ویژه قتل، بررسی جوانب موضوع در دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام طهماسبی گفت: در تحقیقات اولیه همسر متوفی مورد ظن قرار گرفت و با بازداشت متهمه، در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل با همدستی زنی رمال اقرار کرد.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به انگیزه قتل بیان کرد: اختلافات از جمله عوامل مؤثر در وقوع این جنایت بوده است.

وی افزود: در ابتدا فرد رمال با وعده‌های واهی مبنی بر قتل مقتول از طریق سحر و جادو، مبلغی در حدود دو میلیارد تومان از متهمه دریافت می‌کند که این اقدامات مؤثر واقع نشده و حسب اظهارات متهمان همسر مقتول به پیشنهاد رمال در ادامه با ریختن قرص خواب‌آور در غذای مقتول، تلاش می‌کند زمینه مرگ را فراهم کند؛ به‌طوری که مقتول در هفته منتهی به فوت، سه نوبت بستری می‌شود.

رئیس کل دادگستری یزد گفت: در نهایت، متهمه با همکاری رمال و در حالی که مقتول به علت بیماری و مصرف دارو در وضع ضعف قرار داشته، اقدام به خفه کردن وی می‌کند.

وی تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با دقت و حساسیت لازم در حال انجام است و نباید با انتشار برخی از موضوعات حاشیه‌ای به شایعات دامن زد.

رئیس کل دادگستری یزد تصریح کرد: بدیهی است هرگونه اقدام و نشر مطالب مغایر مقررات توسط افراد پیگرد قانونی دارد.

