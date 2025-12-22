به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان برای ثبت نام به پایگاه اطلاع‌رسانی sanjesh.org مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون بیش از ۳۴۰ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نام نویسی کرده‌اند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام نیز در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس است.

آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/