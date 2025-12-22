خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای پرجمعیت

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جوی آرام در کشور خواهیم داشت و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده ها مواجه هستیم.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری، چهارشنبه با عبور موج بارشی ضعیفی از کشور در برخی نقاط استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، البرز و تهران بارش پراکنده برف و باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

پنجشنبه و جمعه نیز در استان‌های گیلان غرب، مازندران و اردبیل بارش پیش بینی می شود.

امروز آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به هشت و کمینه دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.
