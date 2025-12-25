شورای کنونی شهر تهران سیاسی نیست

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید، مردم از عملکرد شهرداری تهران در این دوره رضایت دارند؟ گفت: مردم باید درباره عملکرد شهری تهران قضاوت کنند، شخصا به عنوان یک عضو شورا و نماینده مردم تهران، از عملکرد شهرداری تهران چندان راضی نیستم. به هر حال، ما در معرض آزمون هستیم و مردم می‌توانند عملکرد ما را قضاوت کنند. اگر مردم راضی باشند، خدا را شکر و اگر راضی نباشند، این برای ما مایه شرمندگی است.

وی در پاسخ به این پرسش که این همه مواضع متناقض از سوی اعضای شورا نسبت به عملکرد آقای زاکانی از کجا نشأت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این موضوع طبیعی است و در همه مجموعه‌های مشابه شورا و مجلس، که در واقع تحت حاکمیت آرای دموکراسی هستند، نظرات ممکن است متفاوت باشد. به هر حال، کسانی که مخالف و منتقد هستند، دیدگاهی دارند و حتماً آن را بررسی و کارشناسی کرده‌اند. نظرات دوستانی که عملکرد شهرداری تهران را تأیید می‌کنند نیز به خودشان مربوط است. به نظر من، قضاوت نهایی را مردم خواهند کرد.

امانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شورای شهر توانسته است تصمیمات شهرداری را به مسیر درست هدایت کند یا اینکه فقط به ارائه تذکر و نطق پرداخته است؟ گفت: به نظر می‌رسد اگر این تذکرات ارائه نمی‌شد، وضعیت فعلی نیز وجود نداشت. نظارت ما و تذکراتی که دادیم، به‌ویژه سؤالات مطرح‌شده که در چند دوره گذشته بی‌سابقه بوده، باعث اصلاح برخی روندها شد. اما نتیجه مطلوبی که ما می‌خواستیم، طبیعتاً نتوانستیم از آن کسب کنیم.

این عضو شورای شهر در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا در شورای شهر، وفاقی در مورد مشکلات شهر تهران وجود ندارد، گفت: نظر من این است که این تفاوت دیدگاه‌ها به خاصیت نهادهای دموکراتیک برمی‌گردد؛ هر کس از زاویه‌ای به مسائل نگاه می‌کند. من نیز صرفاً نگاهی تخصصی و کارشناسی به عملکرد شهرداری داشته‌ام و هرگز سیاسی به موضوع مدیریت شهری نگاه نکرده‌ام.

امانی در خصوص پرسش دیگر مبنی بر اینکه اگر شورای ششم سیاسی نیست چرا شاهد دسته‌بندی مشخص سیاسی در میان اعضای شورا هستیم، گفت: در این روزهای آخر شورای شهر، اختلاف نظر ما در مورد نحوه اداره شهر و شهرداری وجود دارد. اگر به تذکرات ما دقت کنید، متوجه این اختلافات خواهید شد. نگاه ما به عملکرد شهرداری و نحوه اداره تهران عمدتاً حرفه‌ای و تخصصی است و سعی داریم از جنبه‌های سیاسی دوری کنیم.

وی تاکید کرد: همه ما از یک منبع واحد و از جناح اصولگرا به شورای شهر وارد شده‌ایم و از این نظر، جناح و نگاه فکری‌مان مشابه است. با این حال، نوع نگرش ما به دو دسته تقسیم می‌شود: یک نگاه تخصصی و حرفه‌ای به مسائل شهر و دیگری نگاه وفاق و مدارا و همراهی با شهردار. این دو دیدگاه در حال حاضر در شورای شهر حاکم است و ما باید تلاش کنیم تا به یک توافق و هم‌افزایی برسیم که منجر به بهبود شرایط شهر تهران شود.

انتهای پیام/