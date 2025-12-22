خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

نیروهای امدادگر مشمول آیین‌نامه ایثارگری قرار نمی‌گیرند؛ در صورت جان باختن «فداکار خدمت» محسوب می‌شوند

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید گفت: افرادی که اقدام فداکارانه انجام می‌دهند، مانند امدادگران و آتش‌نشان‌ها مشمول آیین نامه ایثارگرایان بنیاد شهید نمی‌شوند. فقط یگان حفاظت محیط زیست در شرایط خاصی اگر اتفاقی رخ دهد، مشمول آیین نامه ایثارگران می‌شوند.

باقر سید باقری، مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا  پاسخ به این پرسش که آیا امدادگری که به تازگی در حین مأموریت در سیل جهرم جان خود را از دست داد، مشمول آیین نامه بنیاد شهید می‌شود، گفت: موارد مشابهی در گذشته نیز وجود داشته است، مانند آتش‌نشان‌ها و محیط‌بان‌ها که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند. این افراد فداکار خدمت نامیده می‌شوند و آیین نامه خود را دارند و پرونده‌های آن‌ها باید از طریق سازمان مدیریت بحران بررسی شود.

به گفته وی در آیین‌نامه مصادیق ایثارگری که شامل ۳۵ بند است، شرایط خاصی برای شناسایی ایثارگران تعیین شده است. این آیین‌نامه به طور خاص ناظر بر نیروهای مسلح است که بر اساس حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، اعلام نظر می‌شود.

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که اقدام فداکارانه انجام می‌دهند، مانند امدادگران و آتش‌نشان‌ها مشمول آیین نامه ایثارگرایان بنیاد شهید نمی‌شوند. در خصوص نیروهای محیط زیست، فقط یگان حفاظت محیط زیست در شرایط خاصی اگر اتفاقی رخ دهد، مشمول آیین نامه ایثارگران می‌شود. اما سایر نیروهای امدادگر که به دنبال اقدامات فداکارانه فوت می‌کنند، مشمول آیین نامه ایثارگری قرار نمی‌گیرند.

سید رضایی اظهار داشت: آیین‌نامه‌های ایثارگری بیشتر ناظر بر نیروهای مسلح و افرادی است که در حوادث خاصی مانند بمباران یا اقدامات تروریستی جان خود را از دست می‌دهند. نیروهای امدادگر که جان خود را در هنگام ماموریت انجام داده اند، پرونده این افراد در سازمان مدیریت بحران استانداری‌ها طبق آیین نامه «فداکار خدمت» که مصوب شده بررسی می‌شود.

