بهره‌برداری از دو دسترسی جدید و تکمیل پروژه میدان فتح کمتر از ۱۰ روز آینده

بهره‌برداری از دو دسترسی جدید و تکمیل پروژه میدان فتح کمتر از ۱۰ روز آینده
معاونین شهردار تهران، ضمن بررسی روند احداث «بزرگترین پروژه عمرانی غرب تهران»، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی سطح شهر را ارزیابی کردند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاونین «مالی و اقتصاد شهری» و «فنی و عمرانی» شهرداری تهران، یکشنبه 30 آذرماه 1404، روند احداث «بزرگترین پروژه عمرانی غرب تهران» را بررسی کردند.

در جریان بازدید اخیر، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران، مدیران کل و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دو معاونت مذکور نیز، معاونین شهردار تهران را همراهی کردند.

بر این اساس، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی «میادین جی و فتح تهران» و «تونل‌های ارتباطی میان میادین جی و فتح» بازدید و بررسی شد.

گفتنی است، مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه عمرانی غرب تهران، میدان جی در جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) را با امتدادی غربی به میدان فتح، سپس بزرگراه فتح و در ادامه بزرگراه شهید بروجردی و آزادراه تهران ساوه متصل می‌کند. بر این اساس، جبهه‌های متعدد کاری، در سراسر 9.2 کیلومتر پروژه مذکور تعریف و اجرایی شده و برخی قطعات این پروژه مهم و بزرگ مقیاس به بهره‌برداری رسیده است

در جلسه متعاقب بازدید مذکور، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران، تعدد پروژه‌های عمرانی تهران و افتتاح پیاپی آن‌ها به محض اتمام عملیات اجرایی را نماد سرزندگی شهر برشمرد.

محمدعلی‌نژاد در ادامه بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام سطح شهر تأکید کرد و گفت: انتفاع شهروندان از کارکردهای پروژه‌های اولویت‌دار تهران ایجاب می‌کند، مدیران شهری، پیمانکاران و عوامل اجرایی نسبت به اتمام پروژه‌ها اهتمام و دغدغه‌مندی داشته باشند.

در ادامه معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به برنامه‌ریزی افتتاح 20 پروژه عمرانی تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: امیدواریم افتتاح مکرر پروژه‌های عمرانی در سراسر شهر، گره‌گشایی از تردد شهروندان را به دنبال داشته باشد.

شعبانی در ادامه به تولید و اجرای بالغ بر 1 میلیون و 660 هزار تن آسفالت از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و جهش عملکرد در این حوزه را محصول هم‌افزایی و دغدغه‌مندی مدیران شهری برای بهسازی معابر برشمرد.

در ادامه جلسه، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گزارشی از آخرین وضعیت سایر پروژه‌های عمرانی سطح شهر ارائه داد و نسبت به رفع موانع اجرایی برخی از پروژه‌ها و شتاب بخشی به اقدامات اجرایی، تصمیم‌گیری شد.

صداقتی، همچنین از تکمیل دو دسترسی باقی‌مانده از دسترسی‌های شش‌گانه «میدان فتح» طی هفته آتی خبر داد و به افتتاح پروژه‌های متعددی نظیر آزادراه شهید شوشتری، تکمیل قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی و تکمیل دسترسی‌های تقاطع بزرگراه‌های باقری و بابایی در زمستان 1404 اشاره کرد.

گفتنی است، پس از بازدید و بررسی پروژه‌های عمرانی، مدیران شهرداری تهران، بخش‌هایی از پروژه‌های عمرانی غرب تهران از جمله «بلوار بهار حد فاصل بلوار زرند تا بزرگراه شهید بروجردی» و «توسعه فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی در بخش جنوبی» را به بهره‌برداری رساندند. با بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور امکان انجام عملیات عمرانی در سایر نواحی مجاور فراهم شد و در گام نهایی قطعه دوم بزرگراه شهیبد بروجردی به طور کامل زیر بار ترافیکی می‌رود.

